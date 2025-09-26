Consultas del T-MEC, “a todos los sectores”

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Vidal Llerenas Morales, señaló que las consultas públicas para evaluar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) son para tener más puntos de vista, y “quitar la lógica del cuarto de junto como el elemento, que primordialmente, asesora al Gobierno”, aunque dijo que seguirá teniendo un papel importante.

“Queremos un poco quitar la lógica del Cuarto de Junto como el elemento, que primordialmente, asesora al Gobierno, eso no quiere decir que no vaya a haber, seguramente habrá y es bienvenido todo el apoyo empresarial que habrá para el Gobierno, ya lo tenemos, lo tenemos en México, lo tenemos en Estados Unidos, pero también abrir un proceso más amplio de opinión, de puntos de vista”, añadió, durante su participación en el Inside LatAm: México 2025, organizado por Moody’s.

30 sectores productivos serán contemplados en consultas

Aseguró que las consultas contemplarán a todos los sectores que participan en la economía mexicana, alrededor de 30, entre cámaras empresariales, expertos y que se realizarán consultas a nivel regional, “va a haber una consulta por Estado… y también en el poder legislativo se van a realizar consultas”.

Respecto a la revisión del T-MEC que iniciará el próximo año, dijo que esperan tener reglas claras del juego en el sector automotriz, “necesitamos claridad en el sector automotriz, que es nuestra principal exportación automotriz junto con autopartes. Necesitamos un arancel menor que otra región, menor que Europa, que Japón para que continúe la integración de las cadenas de América del Norte”.

Asimismo, sostuvo que, en conjunto con la propuesta de imponer aranceles a las exportaciones de países con los que no se tiene tratado se ha trabajado para impulsar una ley aduanera que ya se discute en el Congreso de la Unión, y en sentido, dijo que, gracias al aumento de aranceles, “hemos sido capaces de incrementar en 17 por ciento los ingresos por aduanas en lo que va del año”.