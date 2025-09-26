Trump va por nuevos aranceles a farmacéuticos, camiones...

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que a partir del 1 de octubre comenzará a cobrar nuevos aranceles de 25 por ciento para camiones pesados, 30 por ciento para la importación de muebles tapizados, 50 por ciento a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, así como un gravamen de 100 por ciento para productos farmacéuticos, todo bajo el argumento de seguridad nacional y combate a la “competencia externa desleal”.
Trump sostuvo que los aranceles de 100 por ciento para los productos farmacéuticos serán cobrados a menos que las empresas construyan una planta de fabricación en Estados Unidos, o que ya se encuentren fabricándola.
“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel de 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica”, destacó en una publicación de la red social Truth Social.
Asimismo, realizó otra publicación donde impuso una tarifa de 50 por ciento a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, y de 30 por ciento a los muebles tapizados, y señaló que la medida fue porque en su país hay una “inundación a gran escala” de este tipo de productos y que provienen de diversos países, “es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación”.
A su vez, Trump dijo que para proteger a los fabricantes de vehículos o camiones pesados como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros, serán protegidos de la competencia externa desleal con un gravamen de 25 por ciento, con fecha de inicio de 1 de octubre.
“Nuestros grandes fabricantes de empresas de camiones grandes estarán protegidos del ataque de interrupciones externas. Necesitamos que nuestros camioneros estén financieramente sanos y fuertes, por muchas razones, ¡pero, sobre todo, por motivos de seguridad nacional!”, añadió el presidente de Estados Unidos.
A pesar de que los anuncios fueron informados a través de la red social Truth, el Departamento de Comercio y la Casa Blanca no han emitido información detallada de los aranceles que busca imponer el presidente Trump para proteger la industria nacional de Estados Unidos.