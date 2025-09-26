Trump va por nuevos aranceles a farmacéuticos, camiones...

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que a partir del 1 de octubre comenzará a cobrar nuevos aranceles de 25 por ciento para camiones pesados, 30 por ciento para la importación de muebles tapizados, 50 por ciento a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, así como un gravamen de 100 por ciento para productos farmacéuticos, todo bajo el argumento de seguridad nacional y combate a la “competencia externa desleal”.

Trump sostuvo que los aranceles de 100 por ciento para los productos farmacéuticos serán cobrados a menos que las empresas construyan una planta de fabricación en Estados Unidos, o que ya se encuentren fabricándola.

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel de 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica”, destacó en una publicación de la red social Truth Social.

Entre enero y agosto, México exportó 82 mil 620 unidades y sólo a EU llegó el 94.8%. ı Foto: Especial

Asimismo, realizó otra publicación donde impuso una tarifa de 50 por ciento a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, y de 30 por ciento a los muebles tapizados, y señaló que la medida fue porque en su país hay una “inundación a gran escala” de este tipo de productos y que provienen de diversos países, “es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación”.

A su vez, Trump dijo que para proteger a los fabricantes de vehículos o camiones pesados como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros, serán protegidos de la competencia externa desleal con un gravamen de 25 por ciento, con fecha de inicio de 1 de octubre.

“Nuestros grandes fabricantes de empresas de camiones grandes estarán protegidos del ataque de interrupciones externas. Necesitamos que nuestros camioneros estén financieramente sanos y fuertes, por muchas razones, ¡pero, sobre todo, por motivos de seguridad nacional!”, añadió el presidente de Estados Unidos.

A pesar de que los anuncios fueron informados a través de la red social Truth, el Departamento de Comercio y la Casa Blanca no han emitido información detallada de los aranceles que busca imponer el presidente Trump para proteger la industria nacional de Estados Unidos.