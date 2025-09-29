¿Cómo configurar el MTU en la app de Santander?

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El MTU se activará a partir del primero de octubre en las aplicaciones móviles de los bancos de manera automática, y en caso de que los usuarios no lo establezcan el banco lo hará.

Debido a esto, es importante que los usuarios establezcan el Monto Transaccional del Usuario (MTU) antes de que el banco lo haga de manera automática.

Este límite transaccional debe ser definido por los usuarios antes del 30 de septiembre, ya que a partir del primero de octubre el banco lo asignará de manera automática.

El MTU es un límite máximo de dinero que los usuarios pueden utilizar desde sus aplicaciones móviles del banco, por lo que deben configurarlo según sus necesidades personales.

Este MTU será aplicable en transferencias, pagos de servicios, tarjetas, SPEI o CoDi, con el propósito de que los bancos pueda detectar movimientos inusuales en todas las cuentas.

Si bien este límite será aplicable a partir del primero de octubre, será obligatorio a partir del primero de enero del próximo año.

Debido a esto, todas las cuentas bancarias que se encuentren activas en México, sin importar la institución financiera, deberán tener un MTU establecido.

Si un usuario establece un MTU y requiere transferir más dinero siempre puede modificar este límite cuando lo necesite.

En caso de que los usuarios de las distintas instituciones financieras requieran realizar una transacción mayor a la establecida en su MTU podrá hacerlo, pero esto requerirá una validación.

El MTU que puede asignar de manera automática el banco a los usuarios es de 500 Unidades de Inversión (UDIS), de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Transferencia bancaria MTU ı Foto: Especial

¿Cómo configurar el MTU en Santander?

Debes calcular un estimado de las operaciones que realizas con tu aplicación móvil, ya que el MTU que establezcas se aplicará de manera diaria.

Para configura el MTU desde tu aplicación del banco Santander debes hacer lo siguiente:

Abre la app de tu banco y busca el Menú

En el apartado Administración de mis cuentas selecciona la opción de Configuración límite importe.

Selecciona la opción Transferencia rápida y establece el monto máximo para los movimientos bancarios.

En caso de que no configures tu MTU, el límite que establecerá el banco equivale a 12 mil 800 pesos, de acuerdo con el valor actual de las UDIS según la cotización del Banco de México.