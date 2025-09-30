Acusan falta de promoción y voluntad en impulso de CoDi

El Cobro Digital (CoDi), la herramienta con la que Banco de México (Banxico) buscó impulsar la digitalización del sector bancario, cumplió seis años desde su lanzamiento; sin embargo, no se cumplió con las metas que se prometieron con su creación y necesita de apoyo y difusión, coincidieron especialistas en el tema.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que los bancos que operan en México entorpecieron el uso de esta tecnología.

Banxico lanzó esta herramienta digital el 30 de septiembre de 2019, con el objetivo de acumular 18.1 millones de usuarios para 2020 y llegar a las 28 millones de transferencias realizadas un año después. Sin embargo; con datos de la entidad monetaria, a septiembre de 2025, existen sólo 21.79 millones de cuentas validadas, aunque con una tendencia a la baja ya que cada vez se validan menos.

2.47 millones de cuentas han realizado al menos un pago con CoDi

Por otro lado, las cuentas que han realizado al menos un pago registran un volumen total de 2.47 millones, mientras que las que han recibido al menos un pago acumulan 1.08 millones de cuentas.

Jorge Malanco, director de Mercadotecnia, Comunicación y Continuidad Operativa en Sistema de Transferencias y Pagos (STP), dijo a La Razón que su perspectiva es que “ha faltado” impulso y compromiso.

“Lo hablo desde las instituciones que conformamos el sistema financiero mexicano, como en este caso de STP”.

Añadió que se necesita de los “tres pilares” para avanzar en temas de inclusión financiera y de digitalización de la banca, los cuales a su criterio son: el banco central, la Iniciativa Privada que incluye a bancos a instituciones financieras y, por último, al mercado o público en general.

Comentó que para que CoDi crezca se necesita “voluntad”. Mencionó que sí hay negocio detrás de las comisiones que los bancos pueden estar ganando por el uso de tarjetas, pero señaló que tienen que expandir su visión y ver un poco más allá, ver el beneficio del país.

“No nada más de las instituciones financieras. Suena muy romántico y muy bonito, yo lo sé, pero al final del día es parte de lo que tenemos que hacer”, refirió el directivo.

En días recientes, la Presidenta Sheinbaum comentó que el CoDi debería ser promovido para facilitar las transacciones en el sector financiero nacional.

“En México hay un instrumento de transferencias electrónicas que hizo Banxico, que es el CoDi, pero no se usa porque la banca no quiere que se use, la verdad, porque la banca cobra muchas comisiones, y el CoDi no tiene comisiones”, lamentó la mandataria mexicana.