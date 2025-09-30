¿Eres de la Gen Z? Esta información financiera es para ti

Joanna Felipe Torres destacó la importancia de la educación e inclusión financiera para lograr el éxito de los emprendimientos.

La llamada Generación Z, aquella nacida a partir del año 2000 y que concentra a los más jóvenes en el mercado laboral y de consumo, es de las más ordenadas en cuanto a sus finanzas personales, de acuerdo con Lizeth May, vicepresidenta Senior de Ventas en Kueski

“Lo que estamos viendo con la Gen Z es que son mucho más conscientes del ahorro, más digitalizados y buscan respuestas rápidas y claras sobre cómo manejar su dinero”, explicó en entrevista con La Razón.

De acuerdo con la directiva, esta generación no solo utiliza con mayor frecuencia chatbots para resolver dudas financieras, también demuestra mayor disposición a aprender conceptos que antes se daban por obvios.

“Si alguien pregunta qué es el capital o cómo se calcula el interés, lo hacen sin pena. Prefieren preguntar y entender a quedarse con dudas”, afirmó.

Las principales inquietudes giran en torno a lo más cotidiano: cómo pagar, cuánto pagar y cuándo hacerlo. Estas preguntas, señaló May, reflejan que todavía no existe una cultura sólida de planeación financiera, pero también muestran una voluntad de aprender.

“Ahí es donde entramos nosotros, reforzando que no tienes que comprometer todo tu aguinaldo en una sola compra y que es mejor dividirlo de forma responsable”, añade.

La ejecutiva recomienda que, en esta temporada, los jóvenes aprovechen el financiamiento como una herramienta y no como un riesgo.

“Con Kueski Pay puedes financiar tus compras sin desembolsar todo tu aguinaldo en una sola transacción. Se trata de hacerlo de manera educada, pensando en el corto y mediano plazo, sin gastarte todos tus ahorros de golpe”, señaló.

Este comportamiento refleja una característica de la Gen Z: son prácticos y buscan inmediatez, pero también valoran sentirse acompañados en el proceso de aprendizaje. Por ello, las notificaciones y recordatorios de pago funcionan como un refuerzo de hábitos.

“Al usuario le decimos: te quedan dos días para pagar. Y entonces empieza a volverse más consciente de sus obligaciones”, explicó May.

La preferencia por lo digital se complementa con un dato clave: más del 80 por ciento de las compras en México todavía se hacen en efectivo, mientras que 63 por ciento de los usuarios consideran este método más seguro.

Para la Gen Z, ese choque entre la realidad del efectivo y las opciones digitales representa un terreno de transición donde buscan flexibilidad y confianza.

Autoridades y academia deben participar más en educación financiera

El interés creciente de la Gen Z por ordenar sus gastos es apenas un primer paso. Para Lizeth May, se requiere un mayor esfuerzo colectivo para fortalecer la educación financiera en México.

“Lo que hace falta es más apoyo de las autoridades, más apoyo de la academia para tener programas de educación financiera reales, no sólo para los más jóvenes, sino para todas las generaciones”, comentó.

Actualmente, la mayor parte de los consumidores se informa a través de redes sociales o buscadores en internet. Sin embargo, esta autogestión suele ser insuficiente frente a la complejidad de los productos financieros.

“Nosotros sentimos que es nuestra responsabilidad como institución acercar esta educación, pero también debe ser un trabajo conjunto donde el Estado y las universidades se involucren más”, afirma May.

Al final, la Gen Z muestra un entusiasmo particular por aprender y mejorar sus hábitos, pero necesita acompañamiento institucional.

“Solo así vamos a tener consumidores mejor preparados”, concluyó May.

De cara al Buen Fin y el cierre de año, May comentó que se debe manejar el aguinaldo y los ahorros con responsabilidad, invertir en lo que necesitas y evitar comprometer la estabilidad financiera por compras impulsivas.

