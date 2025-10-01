Buscan vincular 82 fondos de inversión para Mentes en Acción

La Secretaría de Economía (SE) presentó la segunda edición del programa Mentes en Acción, una plataforma que forma parte de Hecho en México y con la cual se busca generar una vinculación entre personas emprendedoras, con instituciones académicas y gubernamentales, además de que se prevé la participen 82 fondos de inversión en 10 proyectos en el territorio nacional.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, existen 10 proyectos enfocados en tecnología, salud y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), los cuales serán presentados ante un panel integrado de financieros, empresarios y representantes de fondo del capital privado.

Entre los inversionistas para esta edición, se contó con la presencia del CEO de Mercado Libre, David Geisen; Karla Berman, consejera independiente; María Ariza, CEO de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA); Adolfo Bebatz, CEO y fundador de Clip; Simón Cohen, CEO y fundador de Henco Global y Alonso Cervera, jefe del gabinete de Banco Santander.

Por parte de las empresas, creadores o emprendedores se encuentra el proyecto de Luis Enrique Hernández Gómez, Ingeniero Biónico y CEO de Thermy una empresa que utiliza inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer de mama.

Dilan Román Corzo, ingeniero en energía y proceso por el Instituto Tecnológico de Berlín y maestro en gestión urbana, líder de NIU NIU, empresa en tecnología limpia, dedicada a transformar la gestión de residuos electrónicos en soluciones para ciudades inteligentes.

Roberto S Gottfried, CEO de Potencia Industrial desde 2013 y fundador de Megaflux, empresa mexicana de electromovilidad, creadores de Teruk, el primer autobús 100 por ciento eléctrico del país.

Andrés Meiners, CEO de Namalab, empresa biomateriales superabsorbentes con enfoque en sostenibilidad, economía circular e impacto global desde América Latina.

Raquel de Antonio Crespo, cofundadora de Sargassum Eco Lumber, empresa pionera en convertir sargazo y plásticos reciclados en una alternativa sustentable para la industria de la construcción y la tecnología.

Juan Pablo Robles Álvarez, científico y emprendedor biotecnológico. Doctor en Ciencias Biomédicas e investigador del Instituto de Neurología de la UNAM, fundador de, VIAN Therapeutics, donde transforman conocimiento científico en desarrollos farmacéuticos mexicanos con proyección internacional.

Ricardo David Valles Mendoza, fundador y CEO de SeveFruit, donde se trabaja por posicionar a México como un referente mundial en tecnología poscosecha, impulsado un sistema alimentario más rentable, sustentable y tecnificado.

Jose Luis Nuño Ayala, emprendedor serial en el sector de biotecnología, ha liderado tres startups logrando llevar productos biotecnológicos de laboratorio y fundador y CEO de Narval enfocada en la creación de nuevos medicamentos en anticuerpos

Lorena Ostos Rangel y Giovanna Abramo Delgado, fundadoras de Plenna startup en busca de proveer salud integral para las mujeres en México

Este programa ha impulsado 623 empresas y 1983 productos dentro entre los que se encuentran liana blanca, alimentos, refrescos, bebidas alcohólicas, Textiles, cosméticos, ropa y la industria del papel.

Este programa busca promover el fortalecimiento de un mercado interno, el incremento del contenido y la soberanía industrial, el distintivo “Hecho en México” en su primera etapa busca apoyar productos elaborados y ensamblados en el país, buscando cumplir con altos estándares de calidad, priorizando insumos de origen nacional y el cumplimiento de algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que visibiliza el compromiso de las empresas, así como de México con la Agenda 2030 a nivel mundial.

