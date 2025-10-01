Fundación FUNO fortalece la misión humanitaria de la Cruz Roja en México

Fundación FUNO, brazo social de Fibra Uno, entregó dos ambulancias y una unidad de rescate urbano a la Cruz Roja Mexicana, que serán destinadas a las delegaciones de Atizapán, Cuautitlán y Lázaro Cárdenas (Tlalnepantla), con el objetivo de reforzar la atención de emergencias médicas y desastres en la zona metropolitana del Valle de México.

La Cruz Roja Mexicana, con más de 100 años en el país, depende en gran medida de los voluntarios y la sociedad civil para cumplir con su misión humanitaria. Tan solo en 2023, la institución brindó más de 4.8 millones de servicios médicos y de urgencias en México, y a nivel nacional cuenta con más de 46,000 voluntarios que hacen posible su labor.

Un aliado estratégico en emergencias y desastres

En los últimos años, la Cruz Roja Mexicana ha jugado un papel crucial en la respuesta a emergencias: desde el sismo de 2017, la emergencia sanitaria por COVID-19, hasta el apoyo a damnificados del huracán Otis en 2023.

En el Estado de México, la delegación Naucalpan —con 70 años de trayectoria— trabaja además en la ampliación y remodelación de su Centro de Acopio y Preparación en Respuesta a Desastres, con el apoyo de Fundación FUNO. Este centro será clave para atender contingencias en todo el país y beneficiará a entre 3,100 y 5,000 voluntarios que podrán movilizar ayuda de manera más rápida, segura y eficiente.

Entre las principales mejoras del proyecto destacan:

Áreas de maniobra y bodegas temporales para un acopio más eficiente.

Espacios adecuados de descanso y alimentación para los voluntarios.

Procesos de capacitación en respuesta a desastres y manejo de crisis.

Uso de energías renovables, captación pluvial y gestión de residuos para reducir la huella de carbono.

El proyecto aportará instalaciones modernas y sostenibles, con áreas específicas de maniobra, señalética adecuada y espacios de capacitación en respuesta a desastres y emergencias.

Fundación FUNO, compromiso con las comunidades

En los últimos tres años, Fundación FUNO ha donado más de 9 millones de pesos a las delegaciones de Naucalpan y Lázaro Cárdenas (Tlalnepantla), recursos que se han destinado a la habilitación de quirófanos, salas de urgencias y atención hospitalaria.

Además, FUNO apoya a la Cruz Roja brindándole espacios en sus centros comerciales para la difusión de campañas a nivel nacional, así como a través de pantallas en las áreas de comida rápida (food courts).

“Para FUNO, respaldar la labor de la Cruz Roja es una forma tangible y directa de cumplir con nuestro compromiso con las comunidades en las que operamos. Estas ambulancias y el nuevo centro de acopio representan esperanza, capacidad de respuesta y una red solidaria que salva vidas”, señaló Karen Mora, directora de Sostenibilidad y de Fundación FUNO.

Una labor que depende de todos

En México y el mundo, la Cruz Roja depende de la fuerza de sus voluntarios y de la solidaridad de la sociedad civil. Donaciones como las realizadas por FUNO permiten a la institución contar con equipamiento, infraestructura y capacitación para atender emergencias que impactan a millones de personas cada año.

Con estas acciones, Fundación FUNO reafirma su compromiso de contribuir al bienestar social y fortalecer el tejido social en México. Tan solo en el 2024, la fundación invirtió más de 20 MDP en apoyo a instituciones de salud, beneficiando a más de 240 mil personas de forma directa, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil que facilitan servicios, o mediante las campañas de salud públicas que se acercan a la gente de forma gratuita y directa en espacios en los centros comerciales propiedad de FUNO.

