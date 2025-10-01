La digitalización redefine los hábitos de ocio en México.

¿Recuerdas cuando toda la familia se reunía a las 9:00 pm para ver la telenovela?

Esos días de cierta forma han quedado atrás. Hoy pasamos de ser consumidores pasivos a, en muchos casos, formar parte del entretenimiento. Y qué decir de los niveles impensados de personalización que han alcanzado algunas opciones de ocio.

Los datos de Inegi.org.mx revelan una realidad irrefutable. México suma ya 100.2 millones de usuarios digitales, el 83.1% de la población.

Este cambio no se limita a lo digital: también redefine cómo convivimos y disfrutamos nuestro tiempo libre.

La explosión del contenido bajo demanda

El streaming desplazó décadas de tradición televisiva mexicana. Según DataReportal, hoy Netflix domina con 12.8 millones de suscriptores, seguido por Amazon Prime Video con 8.2 millones. Estos estudios revelan que los mexicanos consumen como promedio 3.2 horas diarias de contenido bajo demanda, superando las 2.8 horas de televisión abierta.

Esta transición digital transformó los patrones de consumo. El tradicional horario estelar de las 21:00 horas fue desplazado. En su lugar, ahora cada usuario crea su propio horario. El 34% prefiere consumir entre las 22:00 y medianoche, mientras 28% elige mañanas de fin de semana.

Y es precisamente esa libertad la que marcó el declive de la televisión abierta. Ya no podía competir con la flexibilidad del streaming, donde la posibilidad de elegir qué ver y cuándo verlo terminó por cambiarlo todo.

Sin embargo, a partir del 2020 otras formas de entretenimiento conquistaron con fuerza nuestro tiempo libre.

Redes sociales y plataformas digitales como espacios de socialización

Foto: Pixabay.

Los mexicanos dedicamos 2.4 horas diarias a redes sociales. En ellas, TikTok es el rey con 28.4 millones de usuarios activos. A este le sigue Instagram que conquista a los millennials, mientras YouTube conserva la diversidad generacional.

La evolución del ocio digital cambió por completo cómo nos entretenemos en México. Ahora escuchamos podcasts como La Cotorrisa y Leyendas Legendarias mientras trabajamos. Estos no solo son programas de audio, sino fenómenos sociales. Se comentan en redes, generan memes y hasta comunidades de fans que interactúan entre sí.

Esa lógica de interacción también aparece en otras plataformas de entretenimiento digital. Sitios como Winner.mx funcionan hoy como puntos de encuentro digital. Sus juegos en vivo, ruleta, blackjack o póker con crupieres reales, trascienden el azar para permitir interactuar en tiempo real. En este sitio además de la suerte se comparten reacciones y emociones durante el juego. Esta dimensión en vivo convierte al casino digital en un espacio de convivencia, muy parecido a sentarse en una mesa física, pero con la posibilidad de hacerlo desde casa.

Al final, lo que nos engancha no es solo el contenido, sino la oportunidad de vivirlo juntos.

El fenómeno de los creadores mexicanos

Según RevistaPotencialHumano.com.mx, México tenía más de 207,000 influencers activos en 2024, lo que nos coloca en segundo lugar en toda Latinoamérica.

Algunos mexicanos han logrado construir negocios millonarios desde su cuarto. Luisito Comunica es un ejemplo claro, con más de 40 millones de suscriptores. Mientras que Kunno, en su momento, revolucionó TikTok.

Del espectador pasivo al creador participativo: así redefinieron las redes sociales, plataformas de entretenimiento e influencers el consumo cultural mexicano.

El futuro del ocio digital en México

Algunas proyecciones del mercado mexicano indican un crecimiento anual del ocio digital del 22% hasta 2027. Aunque la cifra parece grande, la implementación masiva de 5G y tecnologías de realidad virtual pueden respaldarla.

La transformación digital del ocio mexicano trasciende ya la cuestión tecnológica: es una evolución de identidad cultural. Los mexicanos crean, consumen, comparten y reinventan entretenimiento diariamente. El futuro promete encontrar nuevas formas de divertirnos donde la creatividad y la conexión serán protagonistas.