Liquidación de Came pone en desventaja al sistema Sofipo: Moody’s México

El hecho de que el fondo de protección para sociedades financieras populares, mejor conocido como “Prosofipo” se utilice para liquidar a los ahorradores de la financiera Came, dejará en desventaja al sector, ya que si se requiere utilizar para otra institución éste se encontrará vacío, afirmó la calificadora Moody’s a través de su oficina mexicana (Local México).

“Sin medidas adicionales, la liquidación de Came limitará la capacidad del Prosofipo para proteger a los depositantes del ecosistema de Sofipos en caso de liquidaciones adicionales”, indicó la institución en un documento.

Explicó que esto se daría, por específico considerando que el saldo promedio de captación es de mil 822 millones de pesos con seis Sofipos con participaciones por arriba del promedio.

Moody’s Local México indicó que el uso de la cobertura de protección del Prosofipo consumirá “un monto significativo” del fondo con un saldo reportado a diciembre 2024 de 597 millones de pesos, cifra inferior a la captación de mil 697.7 millones que representan un pago promedio por cliente de 10 mil pesos a junio 2025.

“Ahora el sistema Sofipo tiene el reto de reabastecer el fondo que garantiza la cobertura (…) de hasta 25 mil UDIs por depositante o alrededor de 200 mil pesos a septiembre de 2025”, añadió.

Señaló que tan sólo en diciembre de 2024, dos Sofipos fueron declaradas en quiebra, por lo que tuvieron que utilizar el seguro. Se trató de Impulso para el Desarrollo (Impulsó) y de Financiera Auxi (Auxi).

“El Prosofipo recibe cuotas por un monto equivalente a la duodécima parte de 3 al millar sobre los saldos al último día del mes de los depósitos de dinero del mes de que se trate”, explicó.

No obstante, señaló que el seguro tiene opciones extraordinarias para restaurar sus fondos de depósitos, estipuladas en el artículo 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, dentro de las cuales las aportaciones del gobierno federal y las aportaciones extraordinarias serían, en opinión de Moody’s Local México, las vías más factibles para recapitalizar el fondo de manera rápida.

“Es importante enfatizar que las aportaciones del gobierno federal no cuentan con un mecanismo definido ni dicho fideicomiso tiene el carácter de entidad de la administración pública federal ni de fideicomiso público y, por lo tanto, no está sujeto a las disposiciones aplicables a dichas entidades”, señaló.

Además, apuntó que está previsto que en caso de que los recursos del Prosofipo resultaran insuficientes para el pago de las obligaciones objeto de protección, el Comité de Protección al Ahorro determinará el monto a pagar a cada interesado, prorrateando el monto de los recursos existentes en dicho Fondo a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la sofipo o decretado su concurso mercantil.

Pagarán a 99.5% de ahorradores de Came

Moody’s Local México señaló que el Prosofipo logrará cubrir al 99.5 por ciento de los ahorradores, cifra equivalente a 169 mil 564 clientes de Came, de acuerdo con datos de la CNBV.

El 22 de septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la puesta en marcha del proceso de pago a los ahorradores Came, conforme a lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

“Es positivo, ya que cubre a una amplia mayoría de ahorradores de aquella institución; sin embargo, plantea retos significativos al corto plazo”, indicó.

