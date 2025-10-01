Emilio Avendaño sustituye a Enrique Vallín al frente de la AFAC: SICT

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), designó al General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Retirado, Emilio Avendaño García, como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Avendaño sustituye a Miguel Enrique Vallín Osuna, quien tomó el timón de la agencia en octubre de 2022, durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la SICT, el nuevo director de la AFAC tiene más de cuarenta años de trayectoria; es licenciado en Administración Militar y tiene una Maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico.

“También fue comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California; comandante de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, y comandante de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, Estado de México”, destacó.

Añadió que además trabajó como profesor en la Escuela Superior de Guerra; fue agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda; jefe de la sección Pedagógica en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco; subdirector de la Escuela Militar de Aviación, de Zapopan, Jalisco; director de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, de Zapopan, Jalisco, y subdirector del Colegio del Aire, de Zapopan, Jalisco.

Además, Esteva Medina nombró a la doctora en Derecho, Sonia Edith Jiménez Hernández, para la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPPT).

Jiménez Hernández es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta además con la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y la Maestría de Gestión Pública y Derecho a la Buena Administración.

“Tiene una especialidad en Gestión Pública y un diplomado en Mecanismos de Control Constitucional; fue coordinadora Jurídica de Transportes en la SICT; directora general Jurídica y Normativa, y coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México”, indicó la secretaría en un comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr