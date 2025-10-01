Protestan afectados de Came ante la Fiscalía

Ahorradores de la ahora revocada Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Came protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para exigir que se continúe con las investigaciones en contra de la financiera, la cual es señalada de orquestar un fraude institucional.

Mientras los afectados cerraron la Avenida Cuauhtémoc, una de las voceras fue agredida por un desconocido, quien la golpeó en la cara con un maletín, además de insultar a los ahorradores, quienes aseguraron que el sujeto les escupió en distintas ocasiones, sin que fuera detenido por ninguno de los miembros del cuerpo policial que se encontraba en la zona.

Sin embargo, las voceras descartaron que se tratara de un ataque orquestado, sino que más bien fue un hecho aislado.

“Estamos mal, en el sentido de que nos agredieron, un señor se puso como un loco demente, recibimos insultos por todos lados el día de hoy. Además, la fiscalía nos dijo que pues ahí no está la carpeta”, comentó Edna Ávila, otra vocera del movimiento, en entrevista con La Razón.

Añadió que Manuel Granados Quiroz, quien es Fiscal de Asuntos Especiales de la FGR en México, les dijo que la carpeta de investigación ahí se encontraba, aunque personal de la fiscalía lo negó.

La carpeta es de suma importancia ya que junto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se encuentra integrando la propia carpeta. No obstante, autoridades de esta institución argumentan que tampoco han recibido información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para continuar con las investigaciones del supuesto fraude.

“Y que podíamos ir a consultar la carpeta cuando quisiéramos, en la FGR ubicada en doctor Velasco, pues ahí dicen que no, que ahí tampoco la tienen que la tienen en las instalaciones de Santa Fe, pero cuando fuimos a Santa Fe, pues nos dijeron que no, que ahí tampoco la tenían”, añadió Ávila.

Pese a los esfuerzos y a todo lo acaecido, Edna Ávila lamentó que no se “avanzó nada”, “sólo se llevaron insultos”.

“Nos escupía y nos pateaba el señor, pero fue todo; las autoridades cada día, hacen menos”, dijo la entrevistada.

“No dejé que un compañero lo golpeara porque ya era un señor de edad avanzada”, comentó Ávila, quien además aseguró que durante la trifulca, el celular del agresor se desprendió de su bolsillo y al caer al suelo fue tomado por un policía, quien ya no se lo devolvió.

De acuerdo con la vocera del movimiento de afectados, la Fiscalía los citó el día de mañana al medio día, donde Granados Quiroz las atenderá en el propio Ministerio Público (MP).

Parte de las quejas de los inconformes es que la CNBV dio la orden para liquidar a Came, lo que abrió las puertas para que los ahorradores reciban su parte correspondiente al seguro por quiebra, o “Prosofipo”, que cubre hasta 219 mil pesos.

Sin embargo, las voceras señalan que había quienes poseían más dinero en sus cuentas, en algunos casos, más de un millón de pesos, por lo que recibir sólo 219 mil pesos es “una burla”.