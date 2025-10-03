Cae 0.6% venta de vehículos a septiembre

La venta de vehículos ligeros cayó 0.6 por ciento durante los primeros nueve meses del 2025, ya que registró un total de 1.075 millones de autos, cifra menor en 5 mil 987 unidades, a lo registrado en el mismo periodo, pero del 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Si se toma en cuanta sólo al mes de septiembre del presente año, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y el propio Inegi informaron que se comercializaron 117 mil 182 vehículos ligeros, cifra 0.3 por ciento superior a las 116 mil 789 unidades de septiembre del año previo, lo que significó un aumento de apenas 393 unidades más a las colocadas en 2024.

El Tip: Entre las marcas que mejor desempeño registraron se encuentra Nissan, con 18.3% del mercado; GM, con 13.3% y VW con 11.4%

Sin embargo, en cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior; es decir, la comparación entre septiembre y agosto de 2025, el indicador registró una caída en la venta de los vehículos ligeros nuevos, ya que la cifra fue menor en 6 mil 998 unidades, lo que significó una disminución de 5.6 por ciento con respecto al octavo mes de este año.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en septiembre fue inferior a lo estimado por AMDA”, indicó la institución.

Si la comparación se realiza contra el mismo mes, pero de años anteriores, el indicador sostiene que el nivel de comercialización de septiembre de 2025, es superior a las ventas para un mismo mes desde 2019, año previo a la pandemia de Covid-19, colocándose 16.3 por ciento por arriba de las 100 mil 757 unidades comercializadas en ese entonces.

La AMDA indicó que el índice nacional de precios al consumidor (INPC) registró un avance anual de 3.74 por ciento y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.50 por ciento, con datos a la primera quincena de septiembre 2025.

En cuanto al desempeño económico, explicó que se registró una expectativa de crecimiento de la economía para el país en 2025 de 0.50 por ciento conforme a la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado dirigida por el Banco de México; mientras que para 2026 la previsión es de 1.35 por ciento. Un par de mejoras que pueden impulsar al sector automotor nacional.