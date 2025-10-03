’Huachicol fiscal’ causa daño por 600 mmdp al erario

El “huachicol fiscal” ha causado un daño al erario mexicano por alrededor de 600 mil millones de pesos (mmdp), de los cuales, se han presentado querellas por cerca de 16 mil millones de pesos, de acuerdo con Grisel Galeano García, procuradora Fiscal Federal.

De acuerdo con Galeano García, lo anterior significa que de la cantidad total mencionada; es decir, 600 mil, 16 mil millones de pesos ya fueron denunciados e indagados.

No obstante, sostuvo que es necesario que se siga avanzando en la integración de las investigaciones. “Tenemos que seguir avanzando en la integración de las carpetas para saber exactamente caso por caso cuánto se puede reportar de recuperación o posible recuperación”, dijo la directiva tras la comparecencia de la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), María del Carmen Bonilla Rodríguez.

El Dato: EL gobierno buscará reducir el porcentaje de deuda externa dentro del total del portafolio del Gobierno federal y las operaciones estarán orientadas a optimizar la estructura de costos.

La funcionaria comentó además que con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), se ha logrado “aislar” los casos que corresponden específicamente a contrabando.

“Ya tenemos esquemas de defraudación fiscal muy armados, pero lleva más de un año, más o menos aproximadamente una carpeta consistente”, mencionó.

La procuradora fiscal sostuvo que las investigaciones apuntan que el delito está clasificado como delincuencia organizada, ya que no puede declararse como “contrabando aislado”.

16 mil mdp ya fueron reclamados por huachicol

52.3 por ciento del PIB será el nivel de deuda pública de México

Asimismo, Galeano comentó que sobre los marinos implicados en el caso aún “no se tiene el dato exacto”; aunque sí ahondó en que ya se están integrando las carpetas de investigación.

“En este momento hicimos corte de lo que está querellado, no de lo que está en investigación. Hay funcionarios y exfuncionarios, pero se encuentra en investigación, yo no podría darles el dato específico, porque podría estar violentando su derecho a la defensa”, concluyó la procuradora fiscal.

El “huachicol fiscal” corresponde a la importación de gasolinas de manera ilegal, reportando su ingreso como otros productos, lo que las exenta de pago de impuestos.

En días recientes se dio a conocer que miembros de la Secretaría de Marina (Semar) habían participado en estos delitos. Se trató de los sobrinos del titular de la misma institución, pero durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán.

Por lo anterior, durante el evento realizado el día de ayer, varios legisladores cuestionaron a los funcionarios sobre el tema del “huachicol”, específicamente sobre ¿por qué había tan pocas denuncias y avances?, al respecto, la procuradora fiscal explicó durante la comparecencia que “no ha sido tarea fácil” el combate a este delito, ya que en el caso se encuentran implicadas organizaciones criminales “muy complejas”.

DEUDA SE MANTENDRÁ. Por otro lado, María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que la deuda pública de México se mantendrá para este año en 52.3 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), aunque aseguró que buscarán estabilizarla para 2026. “Para el siguiente año se propone un déficit de 4.1 por ciento del PIB y un nivel de deuda de 52.3 por ciento (respecto al PIB)”, comentó Bonilla.

En los Precriterios de Política Económica 2026, publicados en abril pasado, se estimó un déficit público de entre 3.9 y 4.0 por ciento, actualmente se espera que sea de 4.32 por ciento para este 2025 y de 4.1 por ciento para el próximo año.

En lo que respecta a la deuda pública, en el mismo documento se mencionó que cerró 2024 en un nivel de 51.4 por ciento como proporción al producto, ahora se espera un aumento de 0.9 puntos porcentuales; es decir, 52.3 por ciento para 2025 y la misma cifra para 2026.

Bonilla Rodríguez señaló que estas cifras, a las cuales calificó de “prudentes”, garantizan recursos para la “inversión estratégica” y para los programas sociales, lo que aseguró, preserva, al mismo tiempo, la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los mercados, sin comprometer el crecimiento económico.

“En materia de financiamiento, se continuará privilegiando el endeudamiento interno, en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, con un énfasis creciente en instrumentos sostenibles alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y principios ambientales, sociales y de gobernanza”, comentó la subsecretaria.

De acuerdo con Maricarmen Bonilla, el Gobierno buscará reducir el porcentaje de deuda externa dentro del total del portafolio del gobierno federal y las operaciones estarán orientadas a optimizar la estructura de costos y suavizar el perfil de vencimientos, reduciendo el riesgo

de refinanciamiento.

“Asimismo, buscaremos nuevas fuentes de financiamiento para continuar diversificando la base de inversionistas internacionales”, aseguró. Al ser cuestionada por legisladores de diferentes partidos políticos sobre el aumento de la deuda en los últimos siete años, Bonilla explicó que si bien las obligaciones del Gobierno van al alza, el PIB también ha crecido.

Explicó que en 2018 la deuda estaba en 10.6 billones, mientras que el saldo del producto en 24.2 billones de pesos términos nominales. En 2024 estaba en 17.4 billones de pesos la deuda y el producto estaba en 34 billones de pesos. “Aquí y en China la deuda se mide respecto al PIB”, aseguró Bonilla.