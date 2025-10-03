¿Quién es Germán Larrea, empresario que quiere comprar el 100% de Banamex?

Desde minas hasta bancos, Germán Larrea concentra fortuna, poder y polémicas, consolidando un imperio que impacta la economía nacional

Germán Larrea Mota-Velasco, nacido el 26 de octubre de 1953 en Ciudad de México y uno de los empresarios más influyentes del país, lanzó recientemente una oferta vinculante a través de Grupo México para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Banamex.

Presidente y director general de Grupo México, la mayor empresa minera e infraestructura del país y una de las más grandes del mundo, Larrea ocupa el segundo lugar en la lista de los hombres más ricos de México, con una fortuna estimada en 55 mil millones de dólares, según Forbes.

Larrea inició su carrera en Grupo México en 1981 como vicepresidente ejecutivo y asumió la presidencia en 1994. Bajo su liderazgo, la compañía ha consolidado operaciones estratégicas en minería, transporte ferroviario, construcción, bienes raíces y energía.

Además de Grupo México, Larrea preside el consejo de administración de empresas como Southern Copper Corporation y Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex y Ferrosur), expandiendo su influencia en diversos sectores clave de la economía nacional.

Fuera del mundo corporativo, Larrea mantiene un perfil reservado. Está casado, tiene una hija y es un apasionado de las carreras de caballos, siendo propietario del St. George Stable. Su yegua Letruska hizo historia al convertirse en el primer caballo que corrió en México en ganar una carrera de Grado I en Estados Unidos.

La mirada hacia el futuro financiero

Asimismo, Larrea sorprendió al presentar una oferta para adquirir Banamex, el histórico banco mexicano que Citigroup había decidido vender.

Su propuesta incluye la opción de que la familia Chico, accionista mayoritaria, mantenga una participación minoritaria, marcando un nuevo capítulo en la expansión de su influencia empresarial.

Germán Larrea Mota-Velasco representa un perfil complejo: un magnate con visión global, cuya trayectoria combina éxito financiero, polémicas públicas y un estilo de vida discreto que contrasta con el alcance de su poder económico.

Controversias que marcaron su trayectoria

La carrera de Larrea no ha estado exenta de polémica. En 2006, un accidente en la mina Pasta de Conchos provocó la muerte de 65 trabajadores, mientras que en 2014 la empresa fue responsable de un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, considerado uno de los peores desastres ecológicos recientes en México.

Más recientemente, en 2023, el gobierno de Estados Unidos presentó una queja laboral contra Grupo México por presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores en Zacatecas, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

