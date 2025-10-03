Germán Larrea presenta oferta de compra por el 100% de Banamex

Germán Larrea, presidente y director general de Grupo México, lanzó una oferta vinculante por el 100 por ciento de Banamex, a través de la empresa minera, en términos “más atractivos para Citi”.

De acuerdo con el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Larrea lanzó la propuesta de hacerse del 100 por ciento de las acciones, incluso cuando hace un par de semanas Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), dio a conocer su interés por hacerse del 25 por ciento de las acciones de Banamex.

En este sentido, Grupo México informó que la oferta busca cumplir dos objetivos, por un lado la compra del 100 por ciento de la institución financiera y por el otro, que sea un grupo mayoritariamente mexicano; ante ello, explicó que si en dado caso, Fernando Chico Pardo y su familia desean mantener su inversión del 25 por ciento, la cual, recientemente fue acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75 por ciento.

“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, dijo la firma.

Germán Larrea busca dar impulso a familias y empresas

Grupo México destacó que con la oferta que envió, el Banco Nacional de México y sus afiliadas o subsidiarias se encontrarán bajo el control de Grupo México “con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas de nuestro país”.

Al igual que sucedió con Chico Pardo, Grupo México sostuvo que de ser aceptada por Citi, esta oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes; “una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas podrá

recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país”.

Grupo México afirma que protegerá plantilla laboral

La empresa destacó que entre las prioridades de la oferta que realizó se busca cuidar la plantilla laboral de Banamex, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes de Banamex.

“Si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100 por ciento de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos”, mencionó.

Grupo México sostuvo que mantendría en el país y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del Banco y preservaría los edificios coloniales que forman parte de su valioso legado cultural.

“La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro país, confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos”, añadió.

