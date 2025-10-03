En Tijuana, 245 estudiantes se intoxican tras consumir alimentos del programa estatal

En 6 escuelas de Baja California

Gobierno de Baja California inicia investigación para deslindar responsabilidades y prevenir futuros incidentes

Cientos de alumnos presentan malestares tras consumir desayunos escolares.
Cientos de alumnos presentan malestares tras consumir desayunos escolares. Foto: X @MxBajanews
Mariana Salazar Lozada

Este viernes se registró un incidente de intoxicación alimentaria que afectó a 245 alumnos de seis escuelas primarias en Tijuana, tras consumir alimentos proporcionados por el programa estatal de desayunos escolares de Baja California. La situación generó movilización de las autoridades locales y preocupación entre la comunidad educativa

Los primeros casos se presentaron en la primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, donde se detectaron síntomas como vómito y malestar general.

Posteriormente, se reportaron casos similares en otras escuelas de distintas colonias, incluyendo las primarias Margarita Maza de Juárez, Juana de Asbaje, Fernando Montes de Oca, John F. Kennedy y José María Morelos y Pavón.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del brote y deslindar responsabilidades. Además, aseguró que se dará seguimiento médico a todos los casos reportados y que los afectados se encuentran fuera de peligro.

