En Tijuana, 245 estudiantes se intoxican tras consumir alimentos del programa estatal

Este viernes se registró un incidente de intoxicación alimentaria que afectó a 245 alumnos de seis escuelas primarias en Tijuana, tras consumir alimentos proporcionados por el programa estatal de desayunos escolares de Baja California. La situación generó movilización de las autoridades locales y preocupación entre la comunidad educativa
Los primeros casos se presentaron en la primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, donde se detectaron síntomas como vómito y malestar general.
Posteriormente, se reportaron casos similares en otras escuelas de distintas colonias, incluyendo las primarias Margarita Maza de Juárez, Juana de Asbaje, Fernando Montes de Oca, John F. Kennedy y José María Morelos y Pavón.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del brote y deslindar responsabilidades. Además, aseguró que se dará seguimiento médico a todos los casos reportados y que los afectados se encuentran fuera de peligro.
