¿Eres o quieres ser maestro de inglés? British Council ofrece webinars gratis para profesores en México

Docentes de inglés en México pueden actualizarse junto a colegas en todo el mundo.

De acuerdo con el documento "The Future of English: Global Perspectives“, del British Council, México enfrenta un reto importante: formar suficientes docentes de inglés para atender la creciente demanda en las aulas.

El documento señala que solo alrededor del 10 por ciento de la población escolar del país cuenta con maestros de inglés , lo que hace indispensable impulsar su formación continua ante los cambios tecnológicos y globales en la educación.

Con motivo del Día Mundial de las y los Docentes, que se celebra el 5 de octubre, el British Council, una organización internacional del Reino Unido dedicada a las relaciones educativas y culturales, llevará a cabo la conferencia global en línea World Teachers’ Day 2025, del 9 al 11 de octubre, bajo el lema “Global voices, future focus”.

El encuentro será gratuito y abierto para todos los docentes de México y el mundo, y ofrecerá paneles y sesiones interactivas diseñadas para fortalecer las habilidades de enseñanza, especialmente en la enseñanza del inglés.

Según el British Council, el evento permitirá que los participantes “compartan experiencias, adquieran herramientas prácticas y las apliquen de manera inmediata en sus aulas”.

Durante tres días, los asistentes podrán conectarse en línea con colegas de distintos países y recibir un certificado de desarrollo profesional avalado por el British Council.

“Nos entusiasma que las y los docentes de México puedan acceder gratuitamente a esta gran oportunidad global de actualización, inspiración y conexión. Con su participación, no solo se fortalece la enseñanza del inglés, sino que también se impulsa la preparación de estudiantes mexicanos para enfrentar un futuro más competitivo”, señala el documento citando a Darren Coyle, director del British Council para México y el Caribe.

Tres días para transformar la enseñanza del inglés

El programa de la conferencia se dividirá en tres ejes temáticos, con actividades enfocadas en innovación, inclusión y sostenibilidad:

9 de octubre : Innovación digital en la enseñanza del inglés. Se abordarán nuevas formas de capacitación docente en un mundo conectado, uso de inteligencia artificial para fortalecer la confianza de los estudiantes y recursos creativos como la narración digital y los proyectos multimedia.

10 de octubre : Multilingüismo y habilidades del siglo XXI. Se presentarán estrategias para gestionar aulas diversas, aplicar metodologías basadas en proyectos y fomentar competencias como la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas en inglés.

11 de octubre: Sostenibilidad en la enseñanza del idioma. Se compartirán prácticas para integrar la conciencia ambiental en clase, con actividades lúdicas sobre cambio climático y dinámicas que relacionan el aprendizaje del inglés con soluciones a los retos actuales.

El documento del British Council subrayó que esta conferencia es una muestra del compromiso con el crecimiento profesional, la inclusión y la innovación en la enseñanza”.

También destacó que el encuentro une a educadores de todos los continentes para explorar temas como la acción climática, el multilingüismo y las habilidades del siglo XXI, elementos cruciales para una educación con visión de futuro.

