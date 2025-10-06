Hospitales MAC consolida su liderazgo con inversión de 10 mil mdp a 2030

La convicción de democratizar la salud ha sido clave en la expansión de Hospitales MAC, una red hospitalaria que pasó de ser un hospital local en Celaya, Guanajuato, por allá de lejano 2008, a convertirse en una cadena con más de 25 hospitales en operación.

Eduardo Verboonen Khoury, copresidente de Hospitales MAC, cuenta entusiasmado a La Razón cómo se preparan para esta nueva etapa de expansión, para la cual se proyecta una inversión de más de 10 mil millones de pesos hacia el 2030, con lo cual se logrará alcanzar y, posiblemente superar, la meta de 30 hospitales.

El Dato: hospitales mac tiene presencia en 21 estados del país y un crecimiento superior al 30 por ciento anualmente.

“Nos sentimos muy afortunados de contar con la confianza de pacientes y médicos, quienes han sido el motor de este crecimiento. Empezamos en 2008 con un hospital y hoy somos la cadena con más unidades en el país”, afirmó Verboonen en entrevista.

La historia de crecimiento de Medica Avanzada Celaya que, evolucionó a MAC, refleja un modelo de salud que combina tecnología, eficiencia y humanismo. En tan sólo 17 años, el grupo pasó de atender a un millón de pacientes en sus primeros 13 años, a superar anualmente esa cifra.

“Somos la cadena con mayor presencia geográfica en el país. Estamos en más ciudades que nadie más y cada año hemos crecido en más de 30 por ciento. Entonces hemos mantenido un crecimiento bastante fuerte que se ha convertido en exponencial. Nos tardamos 13 años en llegar a atender a nuestro paciente número 1 millón y ahorita cada año atendemos a más de 1 millón de pacientes”, sostuvo.

5 mil 123 empleos directos genera MAC

500 mdp invirtieron en Hospital Río de la Loza

EXPANSIÓN RÉCORD. De enero a julio del 2025, Hospitales MAC sostuvo un ritmo de expansión sin precedentes con la apertura de tres unidades: Tijuana, Interlomas y Lomas Verdes, que representaron una inversión superior a los mil 300 millones de pesos.

“Sólo en estos primeros meses del año abrimos tres hospitales y todavía falta nuestro gran proyecto de Santa Fe, que será el hospital insignia del grupo”, detalló el directivo. La nueva sede, que se encontrará ubicada en una de las zonas corporativas más importantes del país, generará más de 300 empleos directos y fortalecerá la oferta de servicios médicos de alta especialidad en la capital.

El grupo, que se esfuerza en realizar inversiones eficientes, ya trabaja en la construcción de nuevos hospitales en Saltillo y Ciudad Juárez, que serán inaugurados en 2026, además de otros proyectos en planeación. Con ello, anticipan que superarán su meta inicial de “30 hospitales para 2030”.

El Tip: Su misión es acercar servicios médicos de calidad a los mexicanos. En 2030, cada ciudad contará con un hospital MAC.

“Vamos más adelantados de lo que habíamos planeado. Posiblemente daremos una grata sorpresa y rebasaremos las 30 unidades antes de tiempo”, comentó.

El directivo explicó que parte de este éxito se explica por su modelo de gestión enfocado en la confianza de pacientes, médicos y colaboradores, ya que actualmente, el grupo genera más de 5 mil empleos directos y cuenta con una red de 8 mil médicos especialistas, respaldados por una infraestructura de vanguardia.

La empresa, de capital mayoritariamente mexicano, cuenta también con respaldo internacional. En 2016 recibió inversión de Actinver y PineBridge, y en 2023 se incorporó el fondo General Atlantic, con sede en Nueva York, lo que permitió fortalecer su plan de expansión y su estructura tecnológica.

“Somos muy comprometidos con los recursos que usamos, porque sabemos que cada peso que no sea eficiente es un peso que alguien lo termina pagando. Y entonces tratamos mucho de ponerle peso en las eficiencias y en el modelo en el que podamos hacer el hospital la salud más accesible”, dijo.

Verboonen Khoury también resaltó que parte de su crecimiento está respaldado por una transformación digital integral denominada Transforma, aplicación para la que se ha invertido alrededor de 350 millones de pesos y con la que se lograrán integrar los expedientes clínicos y mejorar la experiencia del paciente en toda la red nacional.

“Queremos que un paciente que se atiende en Tijuana y luego en Mérida tenga su historial clínico accesible en todo momento. Eso eleva la calidad médica, pero también la eficiencia operativa y los costos”, explicó.

La digitalización, además, permitirá optimizar procesos internos, reducir desperdicios y mantener la política de precios competitivos que distingue a la marca. “Cada peso mal usado lo paga el paciente, y eso no lo permitimos”, subrayó.

Más allá de la infraestructura o la tecnología, la filosofía de Hospitales MAC se centra en la humanización de la atención médica. El grupo ha rediseñado espacios y protocolos para mejorar la experiencia emocional de los pacientes y sus familias.

En sus unidades más recientes, las terapias intensivas cuentan con ventanas naturales y pasillos privados para los familiares, evitando experiencias traumáticas. En las áreas neonatales, por ejemplo, se separaron los espacios de bebés sanos y los que requieren cuidados intensivos para brindar mayor empatía y privacidad.

“Diseñar con humanidad es parte de nuestro ADN. Sabemos que nuestros pacientes viven momentos difíciles y queremos acompañarlos con calidez, no sólo con eficiencia”, afirmó el copresidente.