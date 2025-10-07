‘De ser necesario’ Sheinbaum buscará llamada con Trump por acuerdo ante aranceles a camiones pesados

En búsqueda de alcanzar un nuevo acuerdo con Estados Unidos, luego de que este anunciara nuevos impuestos a camiones pesados, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, de resultar necesario, buscaría una nueva llamada telefónica con su homólogo Donald Trump.

El lunes, el republicano impuso aranceles del 25 por ciento a camiones que sean fabricados fuera de su país.

La mandataria mexicana aclaró que esto es una medida para todo el mundo, no exclusiva para el país, aunque apuntó que a México le afectará “más”, razón por la cual se buscará un acuerdo antes del 1 de noviembre, que es cuando vence la prórroga de 90 días concedida a México hace poco más de dos meses para la aplicación arancelaria advertida entonces.

“Obviamente, a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del primero de noviembre, estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump”, declaró en su conferencia matutina.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, ya sostiene acercamientos con su similar estadounidense, así como con el embajador de Tratados Comerciales.

Además, dijo ya haber entrado en contacto con administradores de empresas involucradas para asegurarles que, de parte de su gobierno, se hará lo que esté en sus manos para que no se apliquen estos aranceles a México.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en los Estados Unidos desde otros países tendrán aranceles a una tasa del 25 por ciento. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, indicó el mandatario en un mensaje en su red social Truth Social.

