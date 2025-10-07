Aranceles de 25% a vehículos pesados, afectación principalmente para México

Los aranceles a las importaciones de camiones medianos y pesados que anunció ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, serían un golpe económico para México, en un contexto en el que 82.31 por ciento de sus compras provienen de nuestro país, su principal socio comercial, señalaron analistas.

De acuerdo con una publicación que hizo el mandatario en la red Truth Social, estos gravámenes entrarán en vigor el 1 de noviembre, y serán para todas las importaciones desde otros países.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en los Estados Unidos desde otros países tendrán aranceles a una tasa del 25 por ciento. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, indicó el mandatario.

El Dato: la armadora Freightliner exportó 54 mil 204 unidades pesadas entre enero y agosto de 2025, lo que significó una caída de 23.3% respecto al mismo periodo del 2024.

El anuncio se dio 11 días después de que el mandatario, en esta misma red social, aseguró que, a partir del 1 de octubre, su país cobraría nuevos aranceles de 25 por ciento para camiones pesados, además de otras mercancías como muebles tapizados con una tarifa de 30 por ciento; gabinetes de cocina, tocadores de baño, con 50 por ciento; así como una tarifa de 100 por ciento para productos farmacéuticos.

En ese momento, Trump señaló que esos aranceles estarían justificados bajo el argumento de seguridad nacional y para combatir a la “competencia externa desleal”.

La medida del presidente estadounidense busca proteger a los fabricantes de automotores pesados como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otras compañías.

-33% la caída anual de las exportaciones de International

553 vehículos pesados exportó Kenworth en agosto pasado

“Nuestros grandes fabricantes de empresas de camiones grandes estarán protegidos del ataque de interrupciones externas. Necesitamos que nuestros camioneros estén financieramente sanos y fuertes, por muchas razones, ¡pero, sobre todo, por motivos de seguridad nacional!”, añadió en ese momento.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que aún no hay claridad sobre si la tarifa que anunció el mandatario se sumará al arancel de 25 por ciento y hasta 76.66 por ciento que fijó en julio pasado a las importaciones que pertenecen a la partida 8704 de camiones pesados; no obstante, destacó que estos gravámenes afectarían al país, ya que del total de importaciones de EU de estos automotores, 82.31 por ciento provienen de México.

“Actualmente, el 82.31 por ciento de las importaciones de camiones pesados que realiza Estados Unidos (partida 8704) proviene de México. Asimismo, el 6.40 por ciento de todas las importaciones que hace Estados Unidos desde México pertenecen a esta partida, lo que equivale a 5.37 por ciento de las exportaciones totales de bienes de México”, indicó la analista.

El Tip: En agosto de 2025, la exportación de vehículos pesados cayó 59.3%, 9 mil 646 unidades menos que en 2024.

Explicó que ante el anuncio anterior de aranceles a la partida 8704, en julio Estados Unidos cobró una tarifa de 10.74 por ciento a este tipo de mercancías, “subiendo desde 0.02 por ciento en enero, esto a pesar de que el cumplimiento con el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de estas importaciones se ubica cerca del 98 por ciento”.

De acuerdo con Siller Pagaza, sólo el año pasado, las ventas al exterior de camiones pesados desde México hacia EU registraron un crecimiento de 13.59 por ciento; no obstante, la colocación de unidades hacia ese país, entre enero a julio, registró una caída de 7.34 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, debido a los aranceles que impuso el mandatario de EU desde enero, cuando asumió la presidencia.

Según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre enero y agosto de 2024, México envío a EU 106 mil 496 unidades pesadas, lo que representó 95.6 por ciento de las exportaciones totales; en el mismo periodo, pero de este año, sólo colocó 78 mil 283 automotores y significó 94.8 por ciento del total; es decir, entre ambos lapsos se registró una contracción anual de 26.49 por ciento.

A pesar de la caída, el país vecino fue el principal destino de las exportaciones de este tipo de mercancías.

A su vez, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó a La Razón que la decisión de imponer aranceles es, una vez más, una “medida de presión y de coerción” para los diferentes países, y da pie a una “confrontación con diferentes industrias, diferentes sectores” y es una forma de “dar un golpe de mano en la mesa” de cara a las negociaciones y revisión del T-MEC.

“Eso evidentemente va también a generar tensiones con Canadá, con México y en el contexto internacional va a profundizar aún más el aislamiento de Estados Unidos, su pérdida de liderazgo, su pérdida de consenso y con esto va a seguir profundizando su crisis de hegemonía que durante este segundo mandato se ha ido acelerando con el paso del tiempo”, añadió Hernández.

Asimismo, destacó que los gravámenes anunciados por el presidente Trump, en vez de fortalecer su nacionalismo económico y de aumentar la competitividad de Estados Unidos, debilitará al país, aunque en su visión es promover mayor inversión, pero “esto lleva a que aumenten las presiones con el resto del mundo”.