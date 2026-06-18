Concluye segunda ronda bilateral entre México y Estados Unidos, sin claridad sobre el T-MEC

Pese a que hoy concluyó la segunda ronda bilateral formal entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del acuerdo comercial que también incluye a Canadá, aún es incierto el futuro del tratado: se renueva por 16 años o se mantiene durante una década con revisiones anuales; el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que será hasta el 1 de julio que los tres países se reunirán virtualmente para determinar qué pasará; analistas destacaron que si el acuerdo no se renueva no habría problema si se manifiesta la intención de que continuará.

“El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos, nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o se puede mantener 10 años con revisiones periódicas, hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, indicó el funcionario a través de un video publicado en su cuenta de X.

Agregó que, en la ronda, que no incluyó a Canadá, se conversó sobre reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz “y otros temas relevantes”.

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario federal reiteró que el equipo técnico de México presentó sus puntos de vista sobre el T-MEC y ahora le corresponde a su contraparte, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), analizarlas.

“¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina, no, el 1 de julio, es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del Tratado”, acotó.

Asimismo, destacó que la tercera ronda bilateral sí se realizará el 20 de julio en la Ciudad de México en dónde se discutirán “textos y contenidos mucho más detallados de lo que hemos visto conversando, pues desde marzo, que ustedes recordarán que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión”, indicó.

Por su parte, Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México sostuvo que las recientes declaraciones de Donald Trump sobre renovar o no el T-MEC son para tener una ventaja en la negociación, “pero si vemos los datos duros, te diría que hay muchas razones para ser optimistas de que el tratado va a continuar”, y añadió que incluso si no se extiende por 16 años, no es algo que preocupe, “con que quede clara la señal de que el tratado siga adelante, creemos que eso va a ser muy positivo para los mercados”, indicó.

Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

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LMCT