T-MEC, inversión e inseguridad ponen en vilo crecimiento económico del país

En los próximos meses, la actividad económica en el país podría recuperar impulso; sin embargo, resultaría más afectada si se registra un deterioro de los indicadores de seguridad, un aumento de los riesgos geopolíticos, que la inversión pública en infraestructura, tanto estatal como federal, resulte inferior a la anticipada y si continúa la incertidumbre por la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alertó el Banco de México (Banxico).

En el Reporte sobre las Economías Regionales enero-marzo 2026, el banco central sostuvo que, en el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un retroceso de 0.6 por ciento en comparación con el cuarto trimestre de 2025, resultado que trastocó a las cuatro regiones del país. En el norte, se contrajo 1.0 por ciento; centro norte, decreció 0.6 por ciento; en el centro cayó 0.4 por ciento y en el sur, tuvo una baja de 1.0 por ciento.

“Se estima que en el primer trimestre del año la actividad económica habría disminuido en todas las regiones. En el norte, el centro norte y el centro, el retroceso habría estado asociado con la debilidad de algunas actividades terciarias, entre ellas el turismo. Adicionalmente, en el norte y el centro norte habría influido la disminución de las manufacturas y la construcción...”, agregó.

EL DATO: ENTRE ENERO y marzo la construcción avanzó en el centro y el sur impulsada por la obra pública.

En el reporte, Banxico consultó a directivos empresariales quienes señalaron que lo que podría impulsar la actividad económica en los próximos 12 meses serían un fortalecimiento de la demanda interna nacional, que se realicen los proyectos de inversión pública e incluso que el Mundial de Futbol incentive los servicios de transporte, hotelería y el comercio.

La Copa Mundial de Futbol podría ser un estímulo para la actividad, ya que los directivos prevén que las empresas no manufactureras resulten con mejores beneficios que las manufactureras y que los efectos se visibilicen antes y durante el evento, “las opiniones recabadas sugieren que los efectos económicos podrían extenderse más allá de las entidades sede, beneficiando también a otros destinos turísticos del país”.

ECONOMÍAS REGIONALES DE MÉXICO

Se estima que en el primer trimestre del año, la economía habría experimentado una baja en todas las regiones.

Fuente |Banxico

En el sector de la construcción, se espera que haya flujo de recursos para consolidar vivienda de interés social, obras ferroviarias y el desarrollo de los polos logísticos y ayudaría a la demanda de insumos metálicos y minerales.

“Prevén un impulso a la inversión destinada a la transformación digital, la adopción de tecnología de inteligencia artificial (IA) y la automatización de procesos operativos y logísticos”, añadió.

Además, si la renegociación del T-MEC resulta favorable se podría reducir la incertidumbre, los flujos de Inversión Extranjera Directa para la relocalización de cadenas de valor podrían mejorar, y las exportaciones agroindustriales y manufactureras volverían a repuntar; además se estimularía la ampliación de plantas y la construcción de nuevas.

No obstante, los directivos consultados por el banco central destacaron que la inseguridad pública es un desafío importante, ya que se siguen reportando afectaciones en el funcionamiento de las empresas en las distintas zonas del país, por lo que subrayaron que es necesario reforzar la seguridad pública y el Estado de derecho para detonar la inversión e impulsar el crecimiento.

“Se suma un entorno internacional caracterizado por mayores tensiones geopolíticas y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, lo que genera tanto riesgos como oportunidades para las regiones del país”, agregó.

La falta de energía y agua son otros retos importantes para que se generen mayores inversiones y se fortalezcan las actividades productivas, por lo que el organismo sostuvo que es necesario avanzar en la construcción y modernización de la infraestructura de transporte, digital, energética e hídrica, de tal forma que ayude a reducir costos, mejore la conectividad, se acceda a nuevos mercados y haya más competitividad.

“De manera complementaria, resulta indispensable fortalecer la formación de capital humano y ampliar la inclusión digital, con el fin de acelerar la adopción tecnológica en las regiones. Ello contribuirá a ampliar la capacidad productiva y elevar el crecimiento potencial regional”, indicó el Banxico.

No obstante, el organismo monetario añadió que persiste la incertidumbre asociada con las políticas que pudiera implementar el principal socio comercial de México y la próxima revisión del T-MEC. “Ello podría afectar particularmente a entidades del norte y de las regiones centrales, dada su elevada integración económica con Estados Unidos”.