IMSS reporta más de 116 mil nuevos puestos y registra su mejor septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que septiembre de 2025 se convirtió en un mes récord para la creación de empleos formales en México, con la suma de 22 millones 571 mil 682 puestos de trabajo. Con 116 mil nuevos espacios registrados en el noveno mes, consolidando una recuperación sostenida del mercado laboral formal.

Con esto, el total de empleos generados en lo que va de 2025 alcanza 333,303 plazas.

Del total de nuevas plazas creadas, 87% corresponden a empleos permanentes y 13% a eventuales, lo que evidencia un crecimiento en la estabilidad laboral.

El salario promedio diario de los trabajadores afiliados al IMSS se situó en 623.10 pesos, con un incremento mensual de 0.5% respecto a agosto y un crecimiento anual acumulado del 1.5%.

Sectores y estados con mayor dinamismo

Los sectores que impulsaron la creación de empleos formales fueron:

Transportes y comunicaciones: +9.3% anual

Comercio: +2.7%

Electricidad: +2.4%

En cuanto a los estados, los que registraron mayor crecimiento en el empleo formal durante septiembre de 2025 fueron:

Estado de México: +5.8% anual

Hidalgo: +3.9% anual

Michoacán: +3.0% anual

Por el contrario, los estados que menos empleos generaron o registraron pérdidas fueron:

Colima: -3.4% anual

Durango: -1.3% anual

Tamaulipas: -0.9% anual

Zacatecas: -0.5% anual

Esta información refleja que, mientras algunos estados impulsan la recuperación laboral, otros enfrentan retos importantes en la generación de empleo formal.

A pesar del récord mensual, el panorama laboral muestra desafíos importantes. La generación de empleos formales en los primeros nueve meses de 2025 es 27% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, la cifra más baja desde 2008 (exceptuando los años de crisis sanitaria).

Además, el número de patrones registrados continúa en descenso, sumando 17 meses consecutivos de disminución, un indicador preocupante sobre la formalización empresarial.

Avance en empleos de plataformas digitales

El IMSS también destacó la incorporación de trabajadores de plataformas digitales. Desde julio de 2025, cuando inició el programa piloto, 125,757 personas han alcanzado el nivel de ingresos requerido para acceder a los beneficios de la seguridad social, incluyendo seguro médico y pensiones. Esto representa un paso importante para incluir a trabajadores de nuevos modelos laborales en la formalidad.

Septiembre de 2025 muestra cifras alentadoras con la creación de más de 116 mil empleos, principalmente permanentes. Sin embargo, el balance anual refleja que el mercado laboral formal aún enfrenta desafíos, como la disminución de patrones y la brecha frente a años anteriores.

La inclusión de trabajadores digitales ofrece nuevas oportunidades para fortalecer la cobertura del IMSS y consolidar la estabilidad laboral en México.

