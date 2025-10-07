Perfila Sheinbaum ruta para unificar sistema de salud

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en enero del próximo año comenzará la inscripción de todos los mexicanos al Sistema de Salud Nacional, para la conformación de un padrón de salud, con miras a que en 2027 todas las personas reciban atención a la salud en cualquier institución pública, sin importar si tienen derechohabiencia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mencionó que el objetivo es que cada mexicano cuente con un expediente clínico que recopile toda su información y que pueda ser consultable por cualquier institución de salud.

“En enero del próximo año vamos a iniciar un… bueno, lo dije ayer nada más que con tanta información a lo mejor no tuvo la relevancia… En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar”, dijo.

Enfatizó que el objetivo es que, dentro de dos años, las personas reciban atención en cualquier entidad de salud.

“De acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones; porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”, dijo.

Involucrados en el sector salud consultados por este diario hicieron un llamado a que este plan no sólo garantice la universalidad de la atención, sino que también estén disponibles los insumos médicos y farmacéuticos para la población.

Aide Moreno, miembro de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) en Oaxaca dijo que “desde hace varios años el sistema de salud ha colapsado escalonadamente y no es un tema de tener un servicio de salud o no, sino que, el que se tenga sea de calidad, con medicamentos y que realmente sea universal, en el sentido no sólo de acceder a un sistema de salud, sino que éste cuente con los insumos y personal para que este servicio sea útil”.

La enfermera, quien es parte del programa IMSS Bienestar, dijo que “hay muchas iniciativas que resultan atractivas, pero es un desafío importante lograr que se cuente con la cantidad de personal necesario para sostener el proyecto”.

El doctor y legislador panista Éctor Jaime Ramírez dijo que, en México, “el derecho a la salud es una promesa constitucional que, para millones de familias, se ha quedado corta frente a la realidad”.

Aseguró que los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) muestran un panorama preocupante y señaló que entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud, “es decir, eso en lo que las familias gastan para atenderse, creció 41.3 por ciento, muy por encima del crecimiento del gasto total de los hogares, por lo que ‘confiamos en que el sistema se revitalice’”.

El legislador del PAN consideró que este aumento en el gasto familiar para acceder a servicios de salud “no es un fenómeno aislado”, ya que coincide con una etapa de profundas transformaciones institucionales: la desaparición del Seguro Popular, la creación y extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y la llegada del IMSS-Bienestar.

“Cambios que, lejos de mejorar la protección financiera, han evidenciado las carencias estructurales del sistema de salud y han empujado a las familias a cubrir con sus propios recursos lo que debería garantizar el Estado, veremos qué pasa”, dijo Ramírez Barba.