AMDA y ANPACT: T-MEC debe seguir vigente; tratados bilaterales ‘no son de alto impacto’

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) consideraron que no es deseable que la región de América del Norte se rija por acuerdos bilaterales y no por el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que ha servido para mantener el intercambio comercial entre las tres naciones, y los tratados bilaterales “no son de alto impacto, como puede ser un tratado trilateral. Nosotros queremos un tratado trilateral”.

Si no continúa el T-MEC, y América del Norte decide llegar a acuerdos comerciales bilaterales, no será lo mejor para la región, puesto que otras regiones, específicamente, el sudeste asiático ha tenido un “rápido avance” y si Estados Unidos quiere seguir “encabezando económicamente al mundo” lo ideal es que siga la integración económica de Norteamérica, señaló Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

“El escenario de una negociación bilateral México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá y por consecuencia Canadá-México, en nuestra óptica, no es lo deseable para la prosperidad de la región de Norteamérica en el marco geopolítico en el que nos encontramos, con el rápido avance, no únicamente de China, sino de otros países emergentes en el sudeste asiático como eh Vietnam, Tailandia, Malasia, en la propia India, la agrupación natural en Europa y por supuesto, lo que corresponde a América del Sur, la mejor garantía para que Estados Unidos siga encabezando económicamente al mundo es la integración en Norteamérica”, añadió Rosales Zárate.

TE RECOMENDAMOS: Mientras analizan cambios México retrasará discusión de aumento de aranceles a China

El representante del sector automotriz sostuvo que se debe fortalecer y continuar con la colaboración, integración y el beneficio compartido entre las tres naciones, aunque el primero en beneficiarse será México, “la mejor solución para Norteamérica es una mayor integración y fortalecimiento del T-MEC”.

Por su parte, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT mencionó que el tratado comercial trilateral “ha funcionado para Norteamérica, eso es indudable e indiscutible”, y que además de regular los temas comerciales, también es un instrumento legal que “tiene las bases y las reglas para mantener un intercambio comercial en muchos sentidos”.

Y consideró que las negociaciones o acuerdos comerciales bilaterales “no son de alto impacto como puede ser un tratado trilateral. Nosotros queremos un tratado trilateral”.

Aunque aclaró que siempre habrá temas específicos que se pueden tratar entre dos naciones, deben ser en “paralelo” al T-MEC, “entonces, no es bueno tener bilaterales, creo que tenemos que irnos hacia mantener el tratado de manera trilateral”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR