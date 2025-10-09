Aranceles y alza en precios de bebidas azucaradas y cigarrillos impulsarán la inflación: Jonathan Heath.

El subgobernador de Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, aseguró que hay dos elementos adicionales en el balance de riesgos que Banxico no incluyó en la lista de alertas que podrían impulsar la inflación en México. Ambos retos se encuentran plasmados en la Miscelánea Fiscal que el Gobierno busca que el Congreso mexicano apruebe para el ejercicio fiscal 2026.

Heath detalló en las minutas de la última reunión de política monetaria, llevada a cabo el 25 de septiembre, que el primero es el incremento de los impuestos a la producción de bebidas azucaradas y cigarrillos anunciados para el 2026.

El segundo, es la introducción de aranceles sobre importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México.

“Particularmente las provenientes de China, que constituyen un insumo importante para diversos productos”, alertó.

Destacó que ambos riesgos al alza han sido señalados por analistas de diversas instituciones financieras, junto con estimaciones de su probable impacto, por lo que aseguró que “no son triviales”.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es recaudar más de 30 mil millones de pesos derivados del Impuesto Sobre producción y Servicios (IEPS) cargados a las bebidas azucaradas y cigarros.

Aranceles e importaciones de productos provenientes de Asia pegarán a inflación

Por otro lado, con los aranceles e importaciones de productos provenientes de Asia, la Hacienda Pública estimó una recaudación de 154 mil millones de pesos anuales. Cabe destacar que los precios de los productos incrementarán su costo, impactando también en el costo de la producción y en el de venta.

Bajo este contexto, Heath pidió “cautela” a Banxico en torno a su ciclo de recortes de la tasa de interés interbancaria de referencia.

El funcionario fue el “voto disidente” ya que eligió no recortar la tasa de interés, aunque sus homólogos, junto con la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja coincidieron en un tijeretazo de 25 puntos base para colocarla en un nivel de 7.50 por ciento.

“Reitero la llamada a actuar con cautela”, exclamó.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que la inflación general aceleró a 3.76 por ciento, desde un 3.57 por ciento observado en agosto.

La institución destacó el aumento en el compón ente subyacente, aquel que no contempla los precios de productos y servicios energéticos y alimentos no procesados, debido a su alta volatilidad. El nivel de dicho índice fue de 4.28 por ciento.

“Aunado a la persistencia del componente subyacente, el balance de riesgos de la inflación enfrenta otro reto adicional”, argumentó Heath en la reunión.

Explicó que los pronósticos de Banxico anticipan niveles de inflación no subyacente “atípicamente bajos”, por debajo de 3 por ciento, que perduran durante los ocho trimestres del horizonte proyectado.

“Este componente nunca se ha mantenido por debajo de dicho nivel por un periodo de tiempo tan prolongado, por lo que en ausencia de un cambio estructural que justifique esta dinámica, la no materialización de esta previsión es un riesgo evidente al alza no mencionado”, dijo.

