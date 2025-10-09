Crece 0.5% creación de empleo en septiembre

En la imagen ilustrativa, una mujer trabaja en una máquina de coser

En septiembre se crearon 116 mil 765 puestos de trabajo formales, lo que representó un aumento de 0.5 por ciento a tasa mensual, y significó que hasta el noveno mes del año se tengan registrados 22 millones 571 mil 682 empleos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS); analistas señalaron que es un avance favorable, pero en lo que va del año, el alta de ocupaciones ante el Instituto es “la segunda cifra más baja” desde el 2008.

El IMSS señaló que la creación de empleo entre enero y septiembre del año en curso es de 333 mil 303 puestos, lo que representó una tasa de crecimiento anual de 1.5 por ciento; no obstante, ManpowerGroup destacó que, a pesar del incremento, es “la segunda cifra más baja en generación de empleos desde 2008, cuando se reportaron 318 mil puestos formales de trabajo” en el mismo periodo de tiempo, sólo si se exceptúan las pérdidas de empleos que ocurrieron durante la pandemia de 2009 y de 2020.

El Dato: Manpowergroup destacó que a pesar de la cifra favorable en generación de puestos, es la segunda más baja desde 2008, cuando se registraron 318 mil

Del total de puestos de trabajo registrados ante el IMSS hasta septiembre, 87 por ciento fueron permanentes y el resto, 13 por ciento fueron eventuales, mientras que en los últimos 12 meses las personas que tuvieron un empleo formal aumentaron en 90 mil 879.

TE RECOMENDAMOS: Dos días en recuperación Recupera Larrea quinta parte de lo que perdió

“No vemos crecimientos importantes en el ritmo de generación de empleo, donde alcancemos números históricos, pero tampoco un panorama de total destrucción de puestos de trabajo. Vamos a tener empleo formal, pero no en las cantidades que necesitan generarse”, destacó Fernando Bermúdez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

87% de trabajos creados en este año son permanentes

Asimismo, sostuvo que a pesar de la incertidumbre que existe en el país, las cifras en la creación de empleo no son las esperadas, y que haya números positivos, “no es señal que el mercado laboral esté en buena forma, sino que no ha llegado a un punto crítico”.

El IMSS destacó que los sectores económicos con mayor incremento de puestos de trabajo a tasa anual fue en transportes y comunicaciones con 9.3 por ciento; comercio, 2.7 por ciento; eléctrica, 2.4 por ciento; ; sin embargo, ya hay contracciones en construcción con 6.6 por ciento; extractiva, 4.9 por ciento y transformación, 2.0 por ciento.

Por entidad federativa destaca el Estado de México con 5.8 por ciento de incremento anual; en contraparte, Tabasco tuvo una contracción de 8.7 por ciento.

Detalló que al cierre del noveno mes de 2025, estaban inscritos un millón 039 mil 227 de patrones, caída de 2.4 por ciento a tasa anual, pero explicada por “la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.

Ligera recuperación ı Foto: Especial