CIBanco pierde autorización y entra en liquidación; pagos a ahorradores comienzan el 13 de octubre

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó este 10 de octubre la autorización de CIBanco para operar en México, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, específicamente al tráfico de fentanilo.

Ante esta situación, el banco solicitó su liquidación voluntaria, la cual fue aprobada de inmediato por la CNBV.

¿Cómo los ahorradores podrán recuperar sus fondos?

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) será responsable de garantizar que los clientes afectados recuperen sus depósitos de manera ordenada. El organismo informó que el proceso de pago comenzará el lunes 13 de octubre a través de su Portal de Pagos oficial (www.gob.mx/ipab).

Los ahorradores deberán registrarse en el portal, llenar un formulario con sus datos personales y bancarios, y proporcionar una cuenta CLABE de otra institución financiera para recibir los fondos. Una vez completado este proceso, el IPAB enviará un correo de confirmación.

La cobertura de depósitos asegurados alcanza hasta 400,000 Unidades de Inversión (UDIs), equivalentes a unos 3.4 millones de pesos. Esta protección aplica a cuentas de ahorro, cuentas nómina y depósitos a plazo.

Sin embargo, los accionistas, altos directivos, miembros del consejo de administración y apoderados generales no están cubiertos por esta garantía y deberán gestionar directamente la recuperación de sus fondos con la institución en liquidación.

Mientras tanto, todas las sucursales de CIBanco permanecerán cerradas. Los clientes con créditos vigentes deberán continuar realizando sus pagos, ya que la liquidación no exime a los deudores de sus obligaciones.

Este caso pone de relieve la importancia de la supervisión bancaria y de la protección de los ahorradores ante posibles riesgos de lavado de dinero. Autoridades financieras mexicanas han asegurado que trabajarán para que el proceso de recuperación de recursos se realice con rapidez y transparencia, priorizando la seguridad de los depositantes.

Con el inicio de la liquidación, miles de clientes de CIBanco estarán atentos a la fecha del 13 de octubre para iniciar la recuperación de sus recursos, mientras las autoridades buscan garantizar que los procedimientos sigan un curso ordenado y seguro.

