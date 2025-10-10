Wall Street registra su peor día desde abril ante amenazas de aranceles a China por parte de Trump.

Wall Street cayó con fuerza este viernes ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 100% de aranceles a China. Los mercados de EU registraron su peor día desde abril ante el temor de que el anuncio del magnate rompa la calma entre ambos países.

El S&P 500 se hundió 2.7% en su peor día desde abril. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 878 puntos, o 1.9%, y el compuesto Nasdaq cayó un 3.6 por ciento.

El aumento de las tensiones entre las economías más grandes del mundo provocó caídas generalizadas en Wall Street, con aproximadamente seis de cada siete acciones dentro del S&P 500 cayendo.

Nvidia y Apple encabezan las pérdidas en Wall Street

Casi todo Wall Street se debilitó, desde las grandes empresas tecnológicas como Nvidia y Apple hasta las acciones de empresas más pequeñas que buscan superar la incertidumbre sobre los aranceles y el comercio.

Peso y BMV también caen

En tanto, el peso mexicano cotizaba en 18.6151 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 1.2%. En la semana, el peso sumaba una pérdida del 1.3% también golpeado por la incertidumbre generada por el prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense.

Por su parte, el referencial índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.41% a 60,568.93 puntos, culminando la semana con un declive acumulado del 2.28 por ciento.

Trump anuncia aranceles de 100% a China

Mas temprano, Donald Trump anunció que aplicará un arancel adicional de 100% a las importaciones procedentes de China, además de controles a la exportación de todo el software crítico fabricado en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre.

“A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente", escribió el magnate en Truth Social.

Con información de AP y Reuters.

