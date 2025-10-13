CFE restablece 84% del servicio eléctrico tras lluvias en cinco estados

Brigadas de la CFE reparan infraestructura dañada por las recientes precipitaciones en el país.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el servicio eléctrico al 84.07% de los 262,847 usuarios afectados por las fuertes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, informó la directora general de la empresa pública del Estado, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, durante la conferencia presidencial matutina, al presentar un reporte sobre las labores de restablecimiento.

Debo resaltar que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde las primeras afectaciones desplegamos a esta zona al personal y materiales necesarios para poder atender esta emergencia. Resultaron afectados 262,847 usuarios, de los cuales, a las 6 de la mañana, tenemos ya un restablecimiento del 84.07%. Los usuarios afectados deben tener la certeza de que estamos atendiendo su solicitud y trabajando para que recuperen pronto la energía eléctrica en sus hogares

Personal de la CFE trabaja en el restablecimiento del suministro eléctrico tras las lluvias en cinco estados. ı Foto: CFE

Calleja Alor explicó que, en algunos estados, la interrupción del suministro eléctrico se realizó de manera controlada, en coordinación con Protección Civil y los gobiernos municipales y estatales, para evitar riesgos tanto a los usuarios como al personal electricista.

Detalló que las condiciones climatológicas adversas ocasionaron daños en 3 líneas y 2 subestaciones de transmisión; 3 subestaciones; 48 transformadores; 90 tramos de cable conductor y 129 postes, además de afectaciones en la Central Ciclo Combinado Poza Rica y en las hidroeléctricas La Venta, Minas y Cecilio del Valle.

Técnicos de la CFE realizan labores para restablecer el servicio eléctrico en zonas afectadas. ı Foto: CFE

Sin embargo, 158 centrales generadoras operan de manera normal y segura, lo que garantiza la disponibilidad de energía eléctrica.

El restablecimiento por estado alcanza los siguientes porcentajes:

San Luis Potosí: 100%

Querétaro: 97%

Veracruz: 83%

Puebla: 81%

Hidalgo: 77%

En el rubro de las telecomunicaciones, 58 municipios registraron afectaciones; sin embargo, la CFE logró restablecer el servicio de telefonía en un 27%, al recuperar 44 sitios, por lo que 595,917 usuarios ya cuentan nuevamente con servicio. De los más de mil puntos de acceso gratuito a internet afectados, 839 se encuentran en proceso de restablecimiento y 205 ya operan con normalidad.

La CFE mantiene operativas 158 centrales generadoras pese a las condiciones climatológicas adversas. ı Foto: CFE

Para atender la emergencia se destinaron más de 380 trabajadoras y trabajadores electricistas, 78 grúas articuladas, 90 vehículos pick up, 22 plantas de emergencia, 5 drones y 4 helicópteros. Además, se utilizan 4 cuatrimotos y 8 retroexcavadoras en caminos con problemáticas de acceso.

En las zonas impactadas, la CFE mantiene personal y equipo necesario y trabaja de manera permanente hasta recuperar el 100% del servicio eléctrico.

“Es nuestra prioridad que nuestros usuarios tengan el restablecimiento pronto de la energía eléctrica”, concluyó la directora general de la CFE.

