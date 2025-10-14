CNBV da informes sobre revocación de CIBanco, tres días después del anuncio del IPAB

Tres días después de que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunciara el inicio del pago a los ahorradores de CIBanco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó oficialmente la revocación de la autorización para operar del banco, confirmando que el proceso fue resultado de una solicitud voluntaria de sus accionistas.

Cerca de la media noche del 14 de octubre de 2025, la CNBV informó que la Asamblea General de Accionistas de CIBanco decidió presentar una solicitud de revocación de su autorización para operar como institución de banca múltiple, decisión que la Junta de Gobierno del organismo aprobó un día después, levantando así la intervención que pesaba sobre el banco.

La medida, explicó la autoridad, obedece a lo que los accionistas consideraron la mejor alternativa para proteger los intereses de los clientes y de la propia entidad financiera.

El proceso de liquidación comenzó formalmente el 10 de octubre, cuando el IPAB asumió el cargo de liquidador e inició el pago de las operaciones consideradas como obligaciones garantizadas, con una cobertura máxima de 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalente a 3.42 millones de pesos por persona y por banco.

Los recursos provienen del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, integrado por las cuotas que aportan las instituciones financieras, por lo que no se utilizarán recursos públicos.

De acuerdo con la CNBV, CIBanco representa apenas el 0.44 por ciento del total de activos del sistema bancario, por lo que su salida no implica riesgos para la estabilidad financiera del país.

Además, el sistema bancario mantiene niveles de capitalización y solvencia por encima de los mínimos regulatorios, garantizando la seguridad de los depósitos de los usuarios.

El IPAB precisó que se realizará el pago a 32 mil 656 ahorradores, de los cuales el 99.4 por ciento está completamente cubierto por la totalidad de sus depósitos.

Entre las operaciones garantizadas se incluyen cuentas de cheques, depósitos de ahorro, certificados de depósito y pagarés.

Para acceder a la devolución, los clientes deben registrarse en el Portal de Pagos IPAB disponible en www.gob.mx/ipab, ingresar los datos de su cuenta conforme a su último estado de cuenta y proporcionar una CLABE de otra institución bancaria. El proceso, aseguró el Instituto, es gratuito, automático y no requiere intermediarios.

La CNBV destacó que la revocación se publicó en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina del 13 de octubre, formalizando el cierre de operaciones del banco. Tanto la Secretaría de Hacienda, como el Banco de México, la CNBV y el IPAB reafirmaron su compromiso con la estabilidad del sistema financiero y la protección de los usuarios ante cualquier incumplimiento normativo.

“Este evento no representa un riesgo para la estabilidad del sistema bancario”, subrayó la CNBV, al confirmar que el caso de CIBanco se trató de una liquidación voluntaria y ordenada, bajo los cauces previstos en la ley.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ı Foto: larazondemexico

