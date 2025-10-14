Invierte Bayer mil mdp en tecnología en últimos 5 años

En Tlajomulco, Jalisco

Lo que en 1985 fue una bodega, 40 años después es el Centro de Investigación más importante para Bayer de manera global y está dedicado al fitomejoramiento del maíz, sitio en el que, al menos en los últimos cinco años, la firma ha invertido alrededor de mil millones de pesos.

En el marco de la celebración por los 40 años de este lugar, Manuel Bravo, CEO de Bayer México, explicó que desde su nacimiento, los expertos de la compañía han trabajado arduamente para convertir a este sitio en uno de los de mayor impacto global en la compañía, lo cual se ha logrado a través de la inversión en tecnología, innovación y capacidad creativa.

95% del maíz para crear productos globales pasa por Tlajomulco

“La capacidad de trabajo, la capacidad de creatividad, el compromiso, la pasión de todo el equipo que ha trabajado siempre aquí ha sido muy grande. Y entonces hemos ido absorbiendo cosas que en su momento se hacían en Chile, en Hawái, en Puerto Rico, las hemos ido absorbiendo aquí”, destacó el directivo en entrevista con La Razón.

Este centro de investigación, explicó el directivo, es un referente en innovación agrícola y vio nacer a VITALA, un sistema de Bayer, a través del cual se realiza la manufactura de maíz que hoy impulsa la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia del campo en México y en diversos países bajo el nombre Preceon Smart Corn System.

En Tlajomulco, por ejemplo, pasa el 95 por ciento del maíz parental (macho y hembra), necesario para la creación de los productos que se comercializan a nivel mundial, mientras que hace 25 años, pasaba apenas el 40 por ciento de este maíz.

El Dato: Tlajomulco procesa más de 1.2 millones de muestras de semilla y empaca más de 2 millones de muestras para siembra local.

Además de su contribución científica, el sitio, ubicado en el estado de Jalisco, es también un ejemplo de sostenibilidad operativa, ya que en los últimos años ha logrado operar con energía 100 por ciento renovable, reducir su consumo eléctrico en 30 por ciento y optimizar el uso del agua en más de 40 por ciento, debido a sistemas de riego inteligente, captación pluvial y reciclaje.

Asimismo, durante estas cuatro décadas, el sitio ha evolucionado de un centro experimental nacional a un referente internacional de innovación agrícola. Actualmente cuenta con más de 150 hectáreas destinadas a ensayos de campo, más de 200 colaboradores y laboratorios con tecnología de punta para el análisis genético, fitopatológico y de calidad de semilla.

De la misma manera, la compañía procesa más de 1.2 millones de muestras y se envían materiales de investigación a más de 30 países, por lo que este aniversario reafirma el papel que México puede jugar ante los grandes retos globales de alimentación, cambio climático y sustentabilidad.

Cabe destacar que Tlajomulco forma parte del sistema global de innovación de Bayer Crop Science, que trabaja para desarrollar tecnologías orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático y promover prácticas agrícolas más sostenibles.