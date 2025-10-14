IP y Gobierno activan mecanismo de apoyo para damnificados

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Secretaría de Economía (SE), Defensa (Sedena) y el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (Cenaced) activaron un mecanismo de apoyo que consistirá en la repartición de ayuda para las comunidades afectadas por las inundaciones.

Este apoyo iniciará con la repartición de despensas y medicamentos y posteriormente se entregarán herramientas e insumos eléctricos en los estados de Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

“Iniciamos con despensas y medicamentos, posteriormente con herramientas e insumos eléctricos”, indicó el organismo empresarial.

TE RECOMENDAMOS: Atención digital en aumento Atiende Afore XXI Banorte nueve millones de gestiones en lo que va del año

El sector privado mexicano, trabajando de la mano con el Gobierno Federal; la Pdta. de México Claudia Sheinbaum @Claudiashein; el Srio. de Economía @SE_mx, Marcelo Ebrard @m_ebrard; la Sria. de Anticorrupción y Buen Gobierno @BuenGobierno_mx, Raquel Buenrostro; y el @CENACED_Mx,… pic.twitter.com/qZ6uJPsOFT — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) October 14, 2025

A través de una publicación anterior en la red social X, el CCE expresó su solidaridad con las familias y comunidades que se vieron afectadas. "Reiteramos nuestro compromiso con México y el trabajo conjunto entre sociedad, sector privado y autoridades para coordinar esfuerzos en la reconstrucción y apoyar a quienes hoy más lo necesitan", expresaron.

Durante la Mañanera del Pueblo, se informó que, a cuatro días de las lluvias, 307 comunidades permanecen incomunicadas a causa de los daños en caminos. Se detalló que en Hidalgo hay 155 comunidades con los caminos obstruidos; en Puebla, 77; en Querétaro, 18, y en Veracruz, 57.

Por su parte, el titular de Conagua, Efraín Morales, al presentar detalles del censo a damnificados, resaltó que se da prioridad a las zonas más afectadas, por lo que hasta el momento van 35 municipios visitados por los servidores de la nación. El último informe apunta cuatro mil 178 registros.

Más de 150 familias de las colonias Morelos y Las Granjas Parte Alta, en Poza Rica, Veracruz, perdieron todo tras la reciente inundación ı Foto: Cuartoscuro

Con información de Yulia Bonilla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT