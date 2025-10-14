Laurean relación entre innovación y desarrollo

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de Economía por explicar cómo los nuevos productos e invenciones promueven el crecimiento económico y el bienestar humano, incluso cuando dejan atrás a las empresas más antiguas.

Además, los investigadores recibirán 11 millones de coronas suecas o alrededor de 1.2 millones de dólares, aunque será repartido, del total, la mitad va a Mokyr y la otra mitad se comparte entre Aghion y Howitt. Los ganadores también recibirán una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.

El Dato: El premio de economía se conoce formalmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

Su trabajo fue reconocido porque ayuda a comprender cómo las ideas y la tecnología triunfan al interrumpir las formas establecidas, un proceso tan antiguo como las locomotoras de vapor reemplazando a los carros tirados por caballos y tan contemporáneo como el comercio electrónico que lleva al cierre de centros comerciales.

A los tres ganadores se les atribuye haber explicado y cuantificado mejor la “destrucción creativa”, un concepto clave en economía que se refiere al proceso en el cual las nuevas innovaciones beneficiosas reemplazan —y por lo tanto destruyen— tecnologías y negocios más antiguos.

El concepto se asocia generalmente con el economista Joseph Schumpeter, quien lo describió en su libro de 1942 “Capitalismo, Socialismo y Democracia”. Schumpeter llamó al concepto “el hecho esencial sobre el capitalismo”.

57 veces se ha otorgado el premio a un total de 99 laureados

El Comité del Nobel dijo que Mokyr “demostró que, si las innovaciones han de sucederse en un proceso auto generativo, no sólo necesitamos saber que algo funciona, sino que también necesitamos tener explicaciones científicas de por qué”.

Aghion y Howitt estudiaron los mecanismos detrás del crecimiento sostenido, incluyendo en un artículo de 1992 en el que construyeron un modelo matemático para lo que se llama destrucción creativa que añadió nuevos aspectos no incluidos en modelos anteriores.

Ejemplos de destrucción creativa incluyen el comercio electrónico interrumpiendo el comercio minorista, los servicios de streaming reemplazando el alquiler de videocassettes y DVD, y la publicidad en Internet socavando a los anuncios en periódicos. Una ilustración clásica es la desaparición de los fabricantes de látigos para carros de caballos debido al automóvil.

El modelo de Howitt y Aghion mostró que los mercados con muy pocas empresas dominantes pueden obstaculizar la innovación y el crecimiento, una preocupación que se ha planteado sobre industrias como las telecomunicaciones, las redes sociales y las aerolíneas.

Encontraron que era importante apoyar a las personas afectadas por los cambios mientras se facilita el traslado a lugares de trabajo más productivos, para proteger a los trabajadores más que a empleos específicos. También enfatizaron la importancia de la movilidad social, donde la profesión o el oficio de una persona no está definido por la identidad de sus padres.

“El trabajo de los galardonados muestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos mantener los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento”, dijo John Hassler, presidente del Comité para el premio en ciencias económicas.