Liquidan a 26% de ahorradores de CI

En sólo dos días el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) devolvió mil 075 millones de pesos de un total de 4 mil 044 millones a los clientes de CIBanco, institución que fue revocada el pasado 10 de octubre por la Comisión Nacional Bancaria y de valores (CNBV). La cifra corresponde a un 26.6 por ciento del total, informó el secretario Ejecutivo de la institución, Gabriel Limón González.

En entrevista con La Razón, aseguró que otros 580 millones de pesos se estarían entregando este jueves. Limón González dijo además que CIBanco tenía registrados 32 mil 656 ahorradores, de los cuales 41 por ciento ya entregó su cuenta CLABE para que se les devuelva su dinero. “La verdad es que vamos bien, para a penas completar el segundo día. Lo hacemos en tres fases, entregamos el dinero a la institución de banca múltiple que nos indicaron los clientes, un depósito se hace en la mañana, a las 9 o 10 de la mañana, otro en la hora de la comida y uno más en la tarde. La hora de corte es a las 5 de la tarde”, dijo.

32 Mil ahorradores de CIBanco recibirán su dinero por el IPAB

De acuerdo con el entrevistado, todos los clientes de CIBanco recibirán su dinero, aún así excedan el monto máximo que puede devolver el IPAB, que corresponde a 3.4 millones de pesos.

Explicó que la institución entregará hasta dicha cantidad y si un cliente poseía más dinero en el banco, se le clasificará como acreedor del banco, una vez que la institución venda sus activos éste les otorgará el pago restante.

De igual forma, añadió que los usuarios de CIBanco tienen un plazo máximo de hasta 12 meses para hacer el reclamo de su capital.

Agregó que el IPAB entregará 4 mil 044 mdp de los cuales 3 mil 369 corresponden a los clientes que poseían el monto máximo que cubre el seguro, mientras que 674 mdp corresponden a los ahorradores que mantenían montos superiores al seguro.

Señaló que el IPAB ha actuado de manera precisa y rápida debido al “tipo de cliente” que poseía la institución y comentó que cuando registren un avance de 60 por ciento, de la devolución de los ahorros, iniciarán una campaña para incentivar a las personas que no han obtenido su dinero y puedan reclamarlo.

“Queremos que sea lo más rápido posible, porque eso nos habla que el IPAB atiende de manera oportuna a todos los clientes (…) No ha habido mayores complicaciones”, concluyó.