CADERR y CCE viajan a EU para tratar tema arancelari

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, y otros empresarios viajarán el próximo fin de semana a Estados Unidos para conversar con autoridades de ese país con el propósito de señalar que México ha hecho cambios importantes en relación con los capítulos del Tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y reafirmar la idea de que son economías complementarias.

Gómez Sierra sostuvo que irá acompañada de un grupo de empresarias y empresarios y se entrevistará con sus homólogos estadounidenses y con personas del Congreso.

La empresaria mexicana refirió que la única certeza que tiene México es que ha sido el único país que “mejor ha manejado el cambio en la política comercial del mundo” y que se seguirá trabajando para obtener el mejor resultado para el país, no sólo en comparación con los otros países.

Sostuvo que más allá de la postura de que México y Estados Unidos son economías complementarias, también irán con el argumento de que se han tenido avances en temas laborales, económicos y en la erradicación de prácticas de comercio desleal.

“Los planteamientos que llevamos más allá de que somos economías complementarias, de que somos parte fundamental de la región más próspera del mundo, etcétera… Llevamos más coincidencias que diferencias, es decir, hay avances en temas laborales, económicos, hay avances en temas de erradicación de prácticas desleales de comercio, creo que hay avances en los tres países. Y hay pendientes y esos pendientes pues sólo se resuelven dialogando, sólo se resuelven trabajando en conjunto y sólo se resuelven no levantándose de la mesa”, puntualizó.

Por su parte, Cervantes Díaz mencionó que hay interés por parte de empresas mexicanas como estadounidenses de que se den estas reuniones, “vamos a estar en el Congreso, también con el gobierno, con nuestras contrapartes y también con los institutos que tienen una voz importante de opinión”.

Y refirió que el objetivo es que el gobierno estadounidense vea a México como una economía complementaria, y que se ha trabajado para dar cumplimiento, en material laboral, a algunos capítulos del T-MEC.

“El objetivo es que vean que México ha sido complementario, que México no compite, que nos integramos y bueno, todo lo importante que hemos hecho en materia laboral, salarios mínimos, vamos ahí llegando a las metas que nos comprometimos en los capítulos”, destacó.