¿Cuándo es el Black Friday 2025 en México y qué ofertas habrá?

Esta es la fecha del Black Friday 2025 en México.

Ya estamos en el último tercio del año y eso solo significa una cosa: ¡Navidad y regalos! Mientras se acercan las fiestas decembrinas, también se acercan las temporadas de descuentos, siendo el Buen Fin el más esperado, aunque no el único. También viene el Black Friday y vale la pena apuntarlo si lo que quieres es comprar y aprovechar las ofertas.

Mientras que el Buen Fin, que se celebra a finales de noviembre, es la temporada de ofertas más esperada en México, el Black Friday es lo mismo, pero en Estados Unidos.

Buen Fin es la temporada de ofertas más esperada de México. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, en años recientes, y con la creciente popularidad de plataformas de compraventa internacionales, en México también se ha vuelto habitual la celebración del Black Friday. Es decir, además del Buen Fin, nuestro país celebra otra temporada de ofertas, en caso de que no hubieras terminado de aprovechar las promociones y descuentos.

Este día se celebra el Black Friday 2025 en México

El Black Friday es una temporada de ofertas originada en Estados Unidos que, por cercanía y costumbre, se ha extendido a México.

Es común ver mares de gente durante el Black Friday en Estados Unidos. ı Foto: Especial

Seguramente, en internet o medios internacionales, has visto las imágenes de esta conmemoración en nuestro país vecino del norte: las tiendas se inundan de gente, mares de compradores irrumpen en los negocios y algunos se pelean por una pantalla o electrónico en oferta.

Lo anterior se debe a que, al igual que el Buen Fin mexicano, el Black Friday es un día en el que las tiendas de ese país colocan ofertas y promociones en sus productos más populares, ¡por lo que nadie se quiere quedar sin aprovecharlas!

Black Friday es la temporada de ofertas más esperada de Estados Unidos. ı Foto: Especial

Aunque el Black Friday es una celebración completamente estadounidense, la creciente popularidad en nuestro país de plataformas internacionales como Amazon, Mercado Libre, Shein o Temu ha hecho que México también se sume simbólicamente a esta celebración.

Es decir, que durante el Black Friday es probable que encontremos ofertas en estas plataformas digitales de compraventa, aunque no estemos en Estados Unidos.

Black Friday es la temporada de ofertas más esperada de Estados Unidos. ı Foto: Especial

Pero ¿cuándo es el Black Friday 2025? La temporada de ofertas estadounidense se conmemora el último viernes de noviembre, que en 2025 corresponde al viernes 28 de noviembre.

Así, el tercer fin de semana de noviembre celebraremos el Buen Fin mientras que, tan solo dos semanas después, será el Black Friday. ¡Así que no hay excusa para no comprar esos productos que tanto tiempo llevas esperando adquirir!

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am