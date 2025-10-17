Sener descarta expropiaciones de plantas de energía

La Secretaría de Energía descartó que el Estado pueda expropiar plantas de energía o cualquier otro activo del sector hidrocarburos mediante la figura de Ocupación Temporal, como se informó este viernes en la prensa nacional.

“En relación con la nota ‘Podrán expropiar plantas de energía’ del periódico Reforma publicado el 17 de octubre de 2025, el Gobierno Federal manifiesta lo siguiente:

“Es completamente falso que el Estado pueda expropiar plantas de energía o cualquier otro activo de los permisionarios del sector hidrocarburos, a través de la figura de Ocupación Temporal”, publicó la dependencia federal en redes.

Como lo expresó nuestra Presidenta en la #MañaneraDelPueblo, la nota publicada en el periódico Reforma sobre que el Gobierno podrá expropiar plantas de energía a partir del nuevo reglamento, es una información complemente falsa.



Esta figura, agregó la Secretaría de Energía, es una medida excepcional, que existía desde la legislación anterior, es decir, la Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014. Por lo que No es una nueva figura y no implica una expropiación.

“Esta figura se mantiene y tiene como propósito que, en caso de guerra, desastre natural o alguna situación que altere el funcionamiento de los servicios y de la seguridad nacional, en la que el permisionario no pueda ejecutar por sí mismo las actividades del permiso respectivo, se dará la ocupación temporal para garantizar la seguridad de la Nación, las personas usuarias finales y consumidores”.

Energía aseguró que no implica pérdida de la propiedad ni transferencia definitiva de activos al Estado, por lo que no constituye una expropiación.

“En el reglamento actual se retoma lo establecido en la ley, dar certeza jurídica y claridad en el proceso que la autoridad ejerza de manera excepcional esta medida, lo que lo vuelve un proceso legal, compensado, motivado y con límites en el plazo de ejecución.

“Se confiere el derecho a los particulares de solicitar que termine la ocupación temporal en el momento en el que cese la causa de conflicto que le dio origen de manera inmediata”.

En conclusión, la dependencia federal aseguró que es totalmente falso señalar que a través de la figura de Ocupación Temporal se pueda realizar expropiaciones. Sólo se trata de medida excepcional que siempre ha estado prevista en el sector energético.

