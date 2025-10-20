Aeroméxico regresa a la bolsa de valores en México y Estados Unidos

Las acciones de Aeroméxico se cotizarán en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo "AERO", tras su Oferta Pública Inicial (IPO).

Grupo Aeroméxico, la aerolínea emblemática de México respaldada por Apollo Global Management y Delta Air Lines, prepara su regreso a los mercados públicos tras una ausencia de dos años, con una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos que podría valorar a la compañía en hasta 2 mil 920 millones de dólares.

La empresa busca recaudar aproximadamente 234 millones 500 mil dólares mediante la venta de 11,7 millones de American Depositary Shares (ADS), con un rango de precio entre 18 y 20 dólares por acción. Las acciones se cotizarán en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “AERO”.

A propósito, el fondo de inversión privado PAR Investment Partners adquirirá 25 millones de dólares en acciones a través de una colocación privada, valuada en 95% del precio de la IPO.

¿Por qué salió Aeroméxico de la bolsa de valores?

Aeroméxico presentó una solicitud de bancarrota bajo el capítulo 11 en 2020, cuando enfrentó cerca de 2 mil millones de dólares en deuda debido a la caída en la demanda de viajes provocada por la pandemia de COVID-19.

Desde su salida del proceso en 2022, la aerolínea ha mostrado una recuperación financiera sostenida, con el respaldo de Apollo y Delta, quienes permanecen entre sus principales accionistas.

Fundada en 1934 como Aeronaves de México, la compañía fue nacionalizada en 1959 y posteriormente privatizada en 2007, cuando un consorcio liderado por Citigroup la adquirió por alrededor de 250 millones de dólares. Aeroméxico cotizó previamente en la Bolsa Mexicana de Valores hasta 2022, cuando se retiró como parte de su plan de reestructuración.

Actualmente, la aerolínea compite con operadores de bajo costo como Volaris y Viva Aerobus, atendiendo tanto a viajeros de negocios como de ocio.

La oferta pública forma parte de su estrategia para fortalecer su presencia global y seguir la tendencia de otras aerolíneas latinoamericanas, como LATAM Airlines, que el año pasado recaudó 456 millones de dólares en su regreso a la Bolsa de Nueva York, según Reuters.

Barclays, Morgan Stanley, JPMorgan y Evercore lideran la colocación como bookrunners conjuntos, lo que convierte a esta IPO en uno de los mayores lanzamientos recientes de una aerolínea latinoamericana en los mercados internacionales.

