Clientes de Intercam ya cuentan con soporte, afirma Kapital

Las oficinas de Kapital Bank en la Ciudad de México, en foto de archivo.

Los clientes de Intercam Banco ya cuentan con soporte tecnológico y operativo, afirmó René Saúl Farro, CEO del ahora Grupo Financiero Kapital.

Intercam Banco fue acusado el pasado 25 de junio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN). A raíz, Kapital Bank adquirió los negocios de este banco, una operación que fue vigilada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Los clientes de Intercam ya cuentan con el soporte tecnológico y operativo de Kapital, lo que significa una experiencia financiera más moderna, ágil y personalizada. Actualmente tenemos un total de 300 mil clientes”, comentó durante el Foro Economía y Negocios, organizado por la revista Forbes México.

El CEO añadió que este proceso fue vigilado de cerca por autoridades estadounidenses. “Creemos que la transparencia no es una obligación, sino un valor fundamental en Kapital Grupo Financiero”, comentó.

Explicó que desde el 1° de septiembre los balances de ambas instituciones están consolidados. Al cierre del primer mes operando como grupo financiero,

“A finales de agosto de este año, dimos otro paso decisivo: Kapital adquirió la cartera de activos de Intercam Grupo Financiero, incluyendo su Casa de Bolsa y su Operadora de Fondos de Inversión. Esta operación marcó el inicio de una nueva etapa: la consolidación de Kapital como Grupo Financiero”, comentó.

Agregó que más allá de la operación financiera, este movimiento representa algo mucho más importante: una apuesta por el fortalecimiento del sistema financiero mexicano.

“Creemos en México”, afirmó.

El pasado 20 de octubre, una serie de órdenes del FinCEN entraron en vigor, lo que prohibió a Intercam transaccional con empresas estadounidenses. Estas sanciones también afectaron a CIBanco y Vector Casa de Bolsa, las otras dos financieras acusadas de narcolavado.

René Saúl afirmó que invertirán además 100 millones de dólares para fortalecer la operación del nuevo grupo financiero, dotarlo de mayor solidez y asegurar el cumplimiento de sus compromisos con clientes e inversionistas.

“En Intercam, vimos algo muy claro: una institución con una larga trayectoria, altos niveles de captación, una base de clientes leales y sobre todo, un equipo con gran experiencia que construyó confianza entre sus clientes a lo largo del tiempo”, mencionó.

“La adquisición representa un paso estratégico para Kapital Bank al robustecer su capacidad operativa y su propuesta de valor para los clientes empresariales”, añadió.

MSL