Estas son las razones de la caída en el precio de oro y plata

Luego de haber alcanzado récords históricos en su costo, el oro y la plata tuvieron una caída en sus precios, y estas han sido las mayores caídas en el costo de estos metales preciosos registradas en años.

La reciente caída en el costo de ambos metales ha provocado mucha incertidumbre entre los inversionistas, por lo que también han surgido dudas sobre las razones por las cuáles bajó el costo de estos.

El oro había aumentado su valor por más del 5 por ciento el último año de acuerdo con la información del fondo cotizado en la bolsa de valores SPDR Gold Shares (GLD).

Mientras que la plata aumentó su valor el último año más del 60 por ciento, de acuerdo con el fideicomiso de plata iShares Silver Trust (SVL).

Cae el costo del oro y la plata ı Foto: Especial

¿Cuál es el precio actual del oro y la plata?

Desde 2021 la plata no había presentado un descenso en su costo, pues tan sólo la semana anterior había superado el costo de 53 dólares por onza, con lo que había marcado un récord histórico.

Asimismo, el oro no había registrado una baja tan alta en su costo, ya que estaba cotizando por encima de los 4 mil 200 dólares por onza, con lo que se encontraba incrementando su valor en el mercado.

Actualmente la plata tiene un costo de 47.89 dólares por onza, lo que representa una caída de aproximadamente 8.7 por ciento en su costo, mientras que el oro vale 4 mil 83.3 dólares la onza, lo que representa una caída de 6.3 por ciento aproximadamente.

¿Por qué cayó el costo del oro y la plata?

Se cree que el decremento en el costo de estos metales tiene que ver directamente con los temas comerciales que existen actualmente entre Estados Unidos y China, lo que ha causado que los inversionistas presenten preocupaciones ante la posible caída del dólar.

Asimismo, una de las posibles razones para la caída en el precio de estos metales puede ser causada por el periodo largo en el que se estaba presentando un aumento sostenido en el valor del oro y la plata y la solidez que existía en estos.

Ante este aumento, la demanda de oro y plata estaba superando la oferta que tenía el mercado de ambos metales, por lo que este comercio se estaba viendo bastante saturado últimamente.

