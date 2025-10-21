Sener invita a privados a concretar inversiones

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, invitó a inversionistas, empresas, cámaras y asociaciones del país a realizar un trabajo histórico en conjunto con el Gobierno de México, con el propósito de concretar inversiones en el menor tiempo posible en las zonas prioritarias de país.

Estas acciones, dijo, contribuirán al Plan México, al Plan Nacional de Desarrollo y a las metas de transición energética.

“Priorizaremos aquellos proyectos que aporten confiabilidad, continuidad, calidad y seguridad al Sistema Eléctrico Nacional, que promuevan la justicia energética y que incorporen innovación y desarrollo tecnológico”, puntualizó.

Explicó que la convocatoria ordena el proceso, agiliza la atención de las solicitudes y agrupa los proyectos por regiones, lo que permitirá optimizar las obras de refuerzo y dar viabilidad financiera al desarrollo de los mismos.

Detalló que en total, los proyectos aportarán una capacidad de poco más de 6 mil megawatts, lo que representa una inversión aproximada de 7 mil 140 millones de dólares.

De esta capacidad, 3 mil 790 megawatts corresponden a generación de energía fotovoltaica y 2 mil 100 megawatts a energía eólica.

La convocatoria, añadió, parte de la planeación de lo que necesita el país al 2030 para cumplir con la meta de transición energética de, al menos, 38 por ciento de generación eléctrica con energías renovables, para lo cual se requiere el apoyo del sector privado, que contará con resoluciones y evaluaciones en un tiempo récord, dado que todas las autoridades están coordinadas bajo una misma línea, con transparencia y teniendo el interés de la nación en el centro.

Además, señaló que ordena y prioriza la atención de las solicitudes con base en los criterios técnicos y geográficos de la planeación vinculante que aseguren el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional en las áreas prioritarias.

Entre los beneficios de este esquema de atención, resaltó la reducción de plazos como, por ejemplo, de entre seis y ocho meses, a tres, desde el ingreso de la solicitud al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) hasta el contrato de interconexión conforme a manual.

Refirió que en esta convocatoria no se incluyen los permisos de generación distribuida de autoconsumo en sus diferentes modalidades, cogeneración, ni los nuevos esquemas de participación de esquemas mixtos, únicamente los permisos de generación para el mercado eléctrico nacional.

Luz Elena González afirmó que la Sener sabe que la transparencia y la claridad normativa son esenciales para generar la confianza e incentivar la inversión en el territorio nacional, por lo que se han establecido mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención y el seguimiento de estos proyectos, con procedimientos claros y plazos definidos.

“Estamos convencidos de que todo este cambio y andamiaje institucional va a dar un horizonte de seguridad de largo plazo a las inversiones en el sector eléctrico”, y añadió agradecimiento a la participación del empresariado.