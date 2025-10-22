CCE y CADERR impulsan en Washington agenda económica de México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Francisco Cervantes Díaz, así como Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), encabezaron en Washington el Mexico Day, un encuentro bilateral que reunió a representantes del gobierno y del sector privado de México y Estados Unidos, con el propósito de fortalecer la cooperación económica y preparar el terreno para la revisión del T-MEC en 2026.

Los representantes sostuvieron reuniones con funcionarios estadounidenses de alto nivel, representantes empresariales y centros de pensamiento.

Durante tres días, los encuentros se centraron en reforzar los mensajes sobre la contribución de México a la seguridad nacional y a la competitividad económica de Estados Unidos, además de destacar la importancia estratégica del país para una revisión exitosa del T-MEC.

El CCE informó que la delegación mexicana sostuvo reuniones con Christopher Landau, secretario adjunto del Departamento de Estado; William Kimmitt, subsecretario del Departamento de Comercio, y altos funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

También hubo mesas de trabajo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Manufactureros, donde se abordaron temas de competitividad e integración productiva.

“México reafirma su papel como un socio estratégico de Estados Unidos en el desarrollo regional y en la construcción de un marco comercial que beneficie a ambos países”, señaló el organismo empresarial.

Asimismo, se llevó a cabo un intercambio con el American Automotive Policy Council, presidido por el exgobernador Matt Blunt, para analizar los principales retos que enfrenta la negociación en el sector automotriz. En paralelo, se realizó una sesión de trabajo con el National Foreign Trade Council, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y explorar oportunidades de integración productiva.

En cuanto a los encuentros con centros de pensamiento, el CCE detalló que se acordó con Greg Sindelar, presidente interino y CEO del American First Policy Institute, compartir historias de éxito sobre la contribución de las empresas mexicanas al empleo y la inversión en ambos países. También se celebraron reuniones con legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense.

La delegación mexicana contó con la participación de Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ernesto Acevedo, representante de la Secretaría de Economía en Washington. Por el sector privado acudieron líderes empresariales de los sectores automotriz, transporte de carga, acero, tecnología, comunicaciones, agroalimentario, energético, construcción, textil, eléctrico, financiero y logístico, entre otros.

El CCE destacó que la participación conjunta del gobierno y el sector privado permitió consolidar un mensaje unitario ante los liderazgos económicos de ambos países: “Con el Mexico Day, reafirmamos nuestro liderazgo como interlocutor del sector privado para impulsar la complementariedad económica, la certidumbre, la competitividad y la integración productiva de América del Norte ”, subrayó el Consejo.

La cúpula empresarial mexicana aseguró que el encuentro se enmarca en un diálogo institucional y técnico “orientado al fortalecimiento del T-MEC como una plataforma clave para el desarrollo compartido y sostenible de la región”.

El CCE, que agrupa a las principales organizaciones empresariales del país y representa cerca del 80 por ciento del PIB nacional, reiteró su compromiso con la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión sustentable como motores del desarrollo económico y social de México.

