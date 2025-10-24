‘Vamos a esperar’, responde Sheinbaum ante anuncio de Trump de ruptura comercial con Canadá

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo este viernes un llamado a esperar el avance en las negociaciones comerciales, a pesar de la ruptura entre Estados Unidos y Canadá, anunciada por el mandatario, Donald Trump.

“Vamos a esperar, ayer hizo estas publicaciones en su red social y vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá”, puntualizó Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

El Presidente Donald Trump dijo el jueves por la noche en redes sociales que estaba poniendo fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá debido a recientes anuncios de televisión que protestaban contra los aranceles estadounidenses, los cuales calificó como un “comportamiento atroz” destinado a influir en las decisiones de los tribunales de Estados Unidos.

“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha usado fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. El anuncio costó 75 mil dólares. Hicieron esto únicamente para interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”, escribió Donald Trump en su red social Truth Social.

La publicación se produjo después de que el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

Donald Trump y Mark Carney se reunieron a inicios de octubre en la Casa Blanca, sin anunciar acuerdos.

Este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum señaló que “México va “muy adelantado” en la negociación comercial con Estados Unidos, al margen de Canadá“.

