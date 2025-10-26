CFE Telecom instalará puntos de internet gratuitos en localidades alejadas del país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que ampliará la cobertura de internet y telefonía para llevar estos servicios a las regiones más apartadas del país, donde aún no operan las compañías comerciales.
De acuerdo con la CFE, se han instalado:
- 4 mil 907 torres de telecomunicaciones con radio 4G LTE
- 21 mil 449.21 kilómetros de fibra óptica oscura, en la Red Nacional de Agregación y Acceso (RENAyA)
- 102 mil 329 puntos de acceso a internet gratuito (PAIG) con tecnología 4G LTE / red compartida, tecnología ADSL e internet satelital
- 3 millones 321 mil 505 servicios de movilidad, es decir telefonía móvil y banda ancha inalámbrica, en la República
CFE TELECOM y las Subdirecciones de Distribución y Transmisión llevan a cabo la instalación de puntos de internet gratuitos en teleplanteles de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) y clínicas del IMSS-Bienestar.
Al terminar el 2025, estima la instalación de 6 mil 663 puntos adicionales de internet gratuito que, sumados a los ya colocados, beneficiarán a 111.6 millones de personas en 53 mil localidades.
