BBVA México logra un nuevo hito con la llegada de Futura

Eduardo Osuna, vicepresidente y director de BBVA México, en la presentación de Futura.

En un contexto en el que se necesita resolver las brechas históricas de impacto social, además de continuar impulsando el desarrollo de los principales sectores económicos, la Inteligencia Artificial se convierte en un aliado de las instituciones financieras para promover la bancarización más accesible y sin fricciones.

En el marco del BBVA Summit 2025: Futura, Eduardo Osuna Osuna, el vicepresidente y director general de BBVA México, anunció el lanzamiento de Futura, la nueva aplicación del grupo financiero, que significa el punto de inflexión más importante en la transformación tecnológica de este banco.

Directivos del banco en el marco del BBVA Summit 2025, el jueves. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: La institución financiera anunció inversiones por 125 mil mdd en centros de datos, los cuales serán esenciales para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Durante su ponencia, El futuro de México impulsado por inteligencia: IA, acelerador de desarrollo nacional, Osuna Osuna destacó que México atraviesa por una etapa de evolución, principalmente en lo referente al uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Osuna recordó que la digitalización del banco comenzó hace más de 13 años, proceso que ha consolidado a BBVA como la “fintech más grande de México”, con más de 27 millones de usuarios activos que realizan al menos una operación diaria, a través de su aplicación móvil.

“Hemos invertido de manera sostenida en tecnología, infraestructura y talento. Hoy más de 45 mil colaboradores usan herramientas de inteligencia artificial como Gemini o ChatGPT”, subrayó.

Maca Riva, crea con ayuda de la IA la tarjeta híperpersonalizada. ı Foto: David Patricio›La Razón

23 millones de sus clientes operan sin pagar comisiones

La presentación que se hizo en el Museo Kaluz, en el corazón de la Ciudad de México, tuvo un gran simbolismo, pues fue el cierre de una etapa tecnológica de gran importancia del banco y al mismo tiempo representó el nacimiento de otra basada en datos, Inteligencia Artificial y personalización.

“Hoy se muere la app BBVA, nace una nueva app que es Futura, que está apalancada en la Inteligencia Artificial… Esta plataforma representa el camino para las cero comisiones de la banca… Hoy es el punto de inflexión más importante que BBVA ha tenido en México”, aseguró.

El directivo comparó el impacto de la Inteligencia Artificial con el de la Revolución Industrial, al señalar que su adopción puede incrementar la productividad de los países entre 3.0 y 7.0 por ciento anual y sumar hasta 1.0 por ciento adicional de crecimiento económico cada año.

“Si México logra adoptar de manera sistémica la IA, puede transformarse o rezagarse por completo”, advirtió el ejecutivo.

Hugo Nájera, demuestra los diversos usos de la App BBVA. ı Foto: David Patricio›La Razón

Por su parte, Hugo Nájera, director general de la Banca Minorista de BBVA México, ahondó en las innovaciones y bondades de la nueva era digital de la App BBVA, entre ellas, destacó la híperpersonalización, a través de la cual la aplicación se basa en las necesidades y preferencias de cada cliente en un sólo canal de comunicación.

La App BBVA es una aplicación que se adaptará a las necesidades de cada uno de los usuarios, al permitirle realizar transferencias internacionales y locales, pagos de servicios, retiros de efectivo y otras operaciones cotidianas en un solo clic y sin comisiones.

Además, destaca entre sus innovaciones por su asistente virtual Blue, el cual facilita la interacción en lenguaje natural y ofrece respuestas ágiles, precisas y personalizadas dentro de la aplicación; de igual forma, los usuarios de iOS podrán hiperpersonalizar su tarjeta digital desde la app, aprovechando Apple Intelligence para diseñarla de manera única.

Productividad; inversiones, adopción ı Foto: Especial