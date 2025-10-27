Continúa la huelga en Boeing en EU

Un voluntario cuenta los votos sobre un nuevo contrato para los empleados de Boeing

Los trabajadores de Boeing en tres plantas del Medio Oeste en Estados Unidos donde se desarrollan aviones militares y armas, votaron el domingo para rechazar la última oferta de contrato de la compañía y continuar con una huelga que comenzó hace casi tres meses.

La huelga de unos 3 mil 200 maquinistas en las plantas de Mascoutah, Illinois, y en las ciudades de Missouri, San Luis y St. Charles, es menor que la del año pasado, cuando 33 mil trabajadores de Boeing que ensamblan aviones comerciales se declararon en huelga, pero amenaza con complicar el progreso de la compañía aeroespacial en recuperar su estabilidad financiera.

3 mil 200 maquinistas son los paristas

“Boeing afirmó que escuchó a sus empleados; el resultado de la votación de hoy demuestra que eso no es cierto”, declaró Brian Bryant, presidente de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales.

TE RECOMENDAMOS: Tipos de seguros Prepárate ante eventos inesperados de salud

Por su parte, la compañía expresó su decepción por el resultado y señaló que la votación había sido reñida y que está escuchando de más trabajadores.

El sindicato de maquinistas reconoció que la votación fue cerrada, y señaló que “nuestra solidaridad sigue siendo fuerte, y la afirmación de la compañía de lo contrario es incorrecta”, sostuvo el sindicato.