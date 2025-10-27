Destaca SHCP techo de deuda para 2026

En la Iniciativa de la Ley de Ingresos 2026 se propuso un techo de endeudamiento interno y externo, destacó María del Carmen Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante su comparecencia ante senadores de la República, donde también participó Ricardo Carrasco Varona, administrador general Jurídico del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien mencionó que la convicción del actual Gobierno es mantener la estabilidad, prudencia y responsabilidad fiscal.

De acuerdo con Maricarmen Rodríguez, el techo neto de la deuda interna es de 1 billón 780 mil millones de pesos, mientras que el externo de 15 mil 500 millones de dólares.

“La deuda pública y los fundamentos macroeconómicos conservan una trayectoria estable, mientras que el déficit se mantiene en niveles prudentes a pesar de un entorno internacional retador, con tensiones comerciales y eventos geopolíticos”, aseguró.

Añadió que la economía mexicana ha mostrado una “gran capacidad de adaptación” a estos fenómenos. Además, dijo que a lo largo de 2025, las principales agencias calificadoras han ratificado la calificación crediticia de largo plazo en moneda extranjera de México con perspectiva estable, lo que confirma la confianza internacional en la estabilidad macrofiscal del país.

“Es importante mencionar que tanto el Fondo Monetario Internacional, como otros organismos multilaterales han revisado al alza las proyecciones de crecimiento”, señaló. Cabe señalar que estas pasaron de 0.3 por ciento a inicios de años a 1.0 por ciento a septiembre pasado.

Además, dijo que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos 2026, se estiman 8.7 billones de pesos en ingresos totales, con una recaudación tributaria de 15.1 por ciento del PIB, el nivel más alto registrado, y un déficit estimado de 4.1 por ciento del PIB, con una proyección para la deuda pública de 52.3 por ciento del PIB.

Por su parte, Carrasco Verona comentó en su participación que dicho paquete refleja los principios del Humanismo Mexicano, orientado a fortalecer los programas sociales, inversión en infraestructura y la prestación de los servicios públicos que como derechos tiene la población, basados en el principio de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, Primero los pobres” .

Además, dijo que el paquete se distingue por una estrategia integral de recaudación que refuerza los ingresos tributarios, considera la ejecución de los planes de negocio de los organismos y empresas del Estado como PEMEX, CFE, IMSS, ISSSTE, entre otros.

Además comentó que incorpora medidas extrafiscales para desincentivar el consumo de productos que generan efectos negativos en la salud tanto a la población como al sistema de salud pública.

“Finalmente, en el marco del Plan México, se impulsan medidas de actualización y homologación de diferentes impuestos e incentivos, así como una revisión a los Impuestos Generales de Importación”, señaló.

Aseguró que este diseño garantiza un balance entre responsabilidad fiscal y suficiencia recaudatoria, brindando un marco de certidumbre para los contribuyentes y estabilidad para el país.

Ambas comparecencias se dieron en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos de la Federación, que complementan al Paquete Económico 2026 y que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre de este año. Se trata del segundo presupuesto a cargo de la administración de Sheinbaum.

