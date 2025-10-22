Sheinbaum se reúne con el director ejecutivo de Scotiabank; abordan el Plan México

Sheinbaum se reúne con el director ejecutivo de Scotiabank.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank, para abordar las oportunidades de la economía mexicana con el Plan México.

En el encuentro, ambos abordaron la importancia de incrementar el crédito a pequeñas y medianas empresas, así como los planes de crecimiento de Scotiabank en México para los próximos años.

“En Palacio Nacional, recibimos al presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson; conversamos sobre las oportunidades de la economía mexicana”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

La Presidenta presentó el Plan México ante empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial, el pasado mes de enero. Los objetivos son los siguientes:

Pasar de la economía número 12 a la décima en el mundo.

Elevar la proporción de inversión respecto al PIB, arriba del 25%.

Generar 1.5 millones de empleos más.

50 por ciento de la proveeduría y el consumo nacional, serán hechos en México en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes.

Aumentar en 15% de contenido nacional.

El 50% de las compras públicas serán de producción nacional

Vacunas hechas en México

De 2.6 a un año reducir los trámites para la inversión en México.

Incrementar 150 mil profesionistas y técnicos anuales adicionales a los que ya se generan

Sostenibilidad ambiental empresarial.

30% de PYMES con acceso a financiamiento.

Ser uno de los cinco países más visitados a nivel mundial

Disminuir la pobreza y la desigualdad

“Para cada una de las 32 entidades de la República hay un plan, hay un proyecto, hay metas y el objetivo es que todas y todos seamos parte de la construcción de este Plan México”, aseveró Claudia Sheinbaum.

Además, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá ya que beneficia a los tres países en términos de empleo, crecimiento económico y de mercados regionales.

“Ha demostrado ser uno de los mejores Tratados Comerciales en la historia (…) Además, es la única manera en que podemos competir con los países asiáticos, en particular con China“, aseguró.

