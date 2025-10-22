Arrestan a otro implicado en homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles en el Senado sobre otra detención relacionada con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, Michoacán.

Este día Omar García Harfuch comparece en la Cámara Alta.

“Sobre cómo prevenir la extorsión a los productores del campo y el homicidio del limonero, por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades del Estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio.

“Las operaciones del Gobierno federal, Michoacán, se van a incrementar hasta de tener todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros”, sostuvo Omar García Harfuch al comparecer ante senadores.

Ayer por la mañana, Omar García Harfuch confirmó que, derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, fue detenido Rigoberto “N”.

“Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de Michoacán, donde fue detenido Rigoberto ‘N’. El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables”, dijo el Secretario a través de sus redes ayer martes en la mañana.

Bernardo Bravo, reconocido productor agrícola y dirigente limonero en la zona de Apatzingán, fue asesinado a balazos el pasado lunes, en un hecho que conmocionó a los productores del Valle de Apatzingán y encendió las alarmas sobre la extorsión y violencia en el sector agrícola de Michoacán, particularmente en la cadena del limón, una de las más afectadas por el crimen organizado.

